Lokalsport: GEG verpasst trotz Auswärtssieg in Soest die Play-offs

Regionalliga-Aufsteiger Grefrather EG schrammte in der Relegationsrunde um zwei Plätze für die Meister-Play-offs knapp an einer Überraschung vorbei. Obwohl die Mannschaft von Trainer Karel Lang am Wochenende nach dem Heimsieg am Freitag gegen die 1b des EC Bad Nauheim auch gestern das Auswärtsspiel bei der Soester EG mit 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) gewann, reichte das nicht für Platz zwei. Den sicherten sich gestern die Kobras aus Dinslaken mit einem 7:2-Sieg in Bad Nauheim und ziehen gemeinsam mit Tabellenführer Herford in die Play-offs ein.