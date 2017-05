Lokalsport: Gemischter Auftakt für Blau-Weiß

Tennis: Während die Herren 40 knapp unterlag, gewannen die Damen 40. Von Alex Gruber

Einen erfolgreichen Saisonauftakt hatten die Damen 40 des HTC BW Krefeld in der Tennis-Regionalliga. Mit dem 5:4-Sieg gegen den TC Marienburg legte die Mannschaft um Dorit Kersten den Grundstein für den angestrebten Klassenverbleib. Dabei musste die Mannschaftsführerin Kersten vor dem ersten Ballwechsel verletzungsbedingt aufgeben, so dass Marienburg zu einem kampflosen Punkt kam. Einen überragenden Auftritt hatte Stephanie Rottier, die als neue Nummer eins beim Aufsteiger Krefeld antrat. Rottier gewann ihr Einzel gegen Karen Reichenbach mit 6:0 und 6:2 und war später auch im Doppel an der Seite voin Bettina Hansmann erfolgreich. Die weiteren Einzelpunkte sicherten Shabnam Siddiqi-El Hatri durch ein 6:2, 6:1 gegen Diane Guns sowie Bettina Hansmann, die mit 10:8 im Champions-Tiebreak gegen Dörte Henrici gewann. Kerstin Villmann verpasste knapp einen Sieg, da sie gegen Alexa Schmidt mit 7:10 im Champions-Tiebreak unterlag. Villmann revanchierte sich aber im Doppel an der Seite von Shabnam Siddiqi-El Hatri und sorgte mit einem klaren 6:0, 6:1 gegen das Marienburger Doppel Guns/Krause für den Siegpunkt des Blau-Weiß-Teams.

Keine Punkte gab es hingegen für die Herren 40 des HTC BW Krefeld, die zum Regionalliga-Start mit 4:5 gegen den TK RW Dortmund unglücklich unterlagen. "Es waren sehr hart umkämpfte Spiele, aber mit dem bessere Ende für den Gegner. Somit haben sich die Dortmunder für die im Vorjahr erlittene Niederlage revanchiert", sagte Blau-Weiß-Kapitän Sven Pisters. Fünf Spiele wurden erst im Champions-Tiebreak entschieden, davon gingen drei wichtige Matches an die Gegner. Christophe Thijs verlor das Spitzenspiel gegen Joaquin Munoz-Hernandez mit 8:10. David Hoffmann und Andre Deininger fehlten auch jeweils das Quäntchen Glück und zogen mit 5:10 bzw. 7:10 den kürzeren. Den vierten Punkt im Einzel gab Jens Höfken ab. Lediglich Sven Pisters und Michael Kirsten waren erfolgreich und verkürzten zum Abschluss der Einzel auf 2:4. Es wurde dann noch spannend, denn sowohl die Paarungen Hoffmann/Pisters als auch das Duo Deininger/Höfken sorgten für ein zwischenzeitliches 4:4. Den Schlusspunkt setzte dann aber das Dortmunder Spitzendoppel Munoz Hernandez/Wassen mit einem 6:2, 6:2-Sieg gegen die Krefelder Thijs/Kirsten - das 5:4 für Dortmund..

Quelle: RP