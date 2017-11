Lokalsport: Großer Galoppsport beim Saisonfinale

Zwei Gruppe-Rennen mit jeweils 55.000 Euro Dotierung. Deutsche Spitzenpferde am Start. Erster Start erfolgt schon um 11.30 Uhr. Championtrainer Markus Klug kann gute Kasse machen. Ein Hindernisrennen als letzte Prüfung des Jahres. Von Peter Kamp

Das Beste kommt zum Schluss. Dieses Motto gilt auch für den letzten Renntag des Jahres im Krefelder Stadtwald. Denn mit dem Herzog von Ratibor-Rennen, das als Großer Preis des Weingutes Lucashof gelaufen wird, und dem Großen Preis von Rondo Food - Niederrhein-Pokal stehen am Sonntag gleich zwei Grupperennen auf dem Programm, die mit jeweils 55.000 Euro dotiert sind. Veranstaltungsbeginn ist um 11 Uhr, der erste Start erfolgt um 11.30 Uhr. Einige der besten deutschen Pferde gehen in den beiden Prüfungen an den Start.

Im "Großer Preis des Weingutes Lucashof - Herzog von Ratibor"-Rennen (5. Rennen), in dem nur zweijährige Pferde starten dürfen, hat Championtrainer Markus Klug, der im vergangenen Jahr die beiden Erstplatzierten stellte, gleich drei Pferde im Rennen. Destino (Jockey Andreas Helfenbein), Weltstar (Maxim Pecheur) und Star Max (Martin Seidl) heißen seine Schützlinge. Aus diesem Trio wird auch der Favorit kommen, denn alle drei Pferde des Trainers aus Köln-Heumar haben bei ihrem vorherigen Start gewonnen. Destino als rechter Bruder des Klassepferdes Dschingis Secret und Weltstar als Halbbruder des aktuellen Derbysiegers Windstoß sind dabei auch noch hochnobel gezogen. Stärkster Gegner für die Klug-Pferde könnte der von Andreas Wöhler trainierte Poldi's Liebling (Bauyrzhan Murzabayev) sein, der zuletzt Dritter in einem besseren Rennen in Italien war. Jean-Pierre Carvalhos Guiri (Filip Minarik) und Melodino (Daniele Porcu) aus dem Stall von Karl Demme, der vor drei Jahren den Sieger in diesem Rennen stellte, komplettieren das sechsköpfige Aufgebot für die über 1700 Meter führende Gruppe III-Prüfung.

Auch im Niederrhein-Pokal (7. Rennen) kommt ein Sextett an den Start, wobei Markus Klug mit dem eingangs erwähnten Colomano (Andreas Helfenbein) ebenfalls den Favoriten aufbietet. Klug schickt mit Devastar (Martin Seidl) auch den Vorjahresdritten ins Rennen. Ebenfalls mit einem Duo vertreten ist Trainer Peter Schiergen. Der Kölner Coach hat mit Navaro Girl (Daniele Porcu) und Sound Check (Filip Minarik) zwei Pferde am Start, die durchaus auf einen vorderen Rang laufen können. Veneto (Alexander Pietsch) aus dem Stall des Kölner Trainers Andreas Suborics, und Capitano (Lukas Delozier), der in Mülheim an der Ruhr von Jens Hirschberger vorbereitet wird, gehen dagegen als Außenseiter in das über 2050 Meter führende Gruppe III-Rennen. In beiden Hauptprüfungen des Tages fehlen Pferde aus der Krefelder Trainingszentrale im Stadtwald.

Gleich im ersten Rennen geht eine Stute aus dem Stall von Trainer Mario Hofer mit besten Chancen ins Rennen. All About Me heißt die zweijährige Pferdedame des Gestüts Ittlingen, die bei zwei Starts einmal Vierte und einmal Zweite wurde. Damit weist sie die besten Referenzen im Feld auf. Im Sattel sitzt der neue Hofer-Stalljockey Alexander Pietsch, der bereits einige Erfolge mit Hofer-Schützlingen vorweisen kann. Im 3. Rennen greift bereits der letzte Krefelder Starter des Tages ein. Hans-Albert Blume sattelt Latroya.

Das letzte Rennen des Krefelder Rennjahres wird noch einmal ein ganz besonderer Leckerbissen sein, denn in Erinnerung an einen der größten Krefelder Trainer wird das Herbert Cohn Gedächtnis-Jagdrennen gelaufen Hier verabschiedet sich mit Cevin Chan der beste deutsche Hindernisjockey des vergangenen Jahrzehnts von den Fans. Der sechsfache deutsche Meister beendet zum Ende des Jahres seine Jockeytätigkeit. Auf Wutzelmann gehört er zum Favoritenkreis. Eine besondere Atmosphäre verspricht der traditionelle Wintermarkt, an dem sich Kinderheim Kastanienhof, stups Kinderzentrum und Rotary Club Krefeld unter der Schirmherrschaft des Autohauses Link in Krefeld, einem Teil der Tölke und Fischer Gruppe, beteiligen.

