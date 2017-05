Lokalsport: Guter Saisonstart für Bayers Nachwuchs-Triathleten

Für die Nachwuchsathleten der Triathlon-Abteilung des SC Bayer 05 Uerdingen bildeten die deutschen Meisterschaften im Duathlon sowie für die gleichzeitig ausgetragenen NRW-Meisterschaften den Auftakt der neuen Saison. Bei den Juniorenwaren Anna Pauline Saßerath, Jan Königs und Elias Kirchhoff übert die Strecken 5 km Laufen- 20 km Rad fahren -2,5 km Laufen am Start. Dabei schnitt Pauline Saßerath als Sechste bei der Deutschen Meisterschaft und Dritte bei der NRW Meisterschaft ab. Jan Königs belegte den 22. bzw. 13. Platz im Feld der Junioren. Elias landete auf den Plätzen 25. bzw. 16..

Im Feld der Jugend A wurde Christina Voß trotz Schwierigkeiten in der Wechselzone Sechste bei der DM und Dritte bei den NRW-Meisterschaften. Jan Jonah Eckert erreichte den 43. Platz bei der DM und den 26. bei den NRW-Meisterschaften. Tobias Kirchhoff wurde 47. bei der DM und 28. bei den NRW-Meisterschaften, Moritz Wolke belegte bei seinem ersten Duathlon den n 50. Platz. Für Maximilian Heide war es auch erst der zweite Duathlon. Er belegte den 13. Platz bei den NRW-Meisterschaften. Bei den Erwachsenen gingen Laura Voß und Thomas Wächtler an den Start. Ihre Strecken bestanden aus 10 km Laufen, 40 km Radfahren und 5 km Laufen. Thomas Wächtler wurde deutscher Vizemeister in der AK-50. Laura Voß wurde Fünfte bei der Elite.

(oli)