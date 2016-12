später lesen Jahresrückblick aus dem Lokalsport Hannah Erbe - gleich dreifache Europameisterin im Reiten FOTO: FN FOTO: FN Teilen

Twittern





2016-12-19T16:46+0100 2016-12-20T14:06+0100

Nach Team- und Einzelgold sicherte sich die 17 Jahre alte Krefelderin bei der Europameisterschaft in Spanien in der Kür die dritte Goldmedaille. Die Kempenerin Anna-Christina Abbelen glänzte mit Fürst on Tour bei den Jungen Reitern mit Gold in der Teamwertung.