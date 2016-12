Lokalsport: HTC Blau-Weiß begeistert Fans

Tennis: Der Bundesligist mischte 2016 im Kampf um den Titel als Geheimfavorit mit Von H.-G. Schoofs

So spannend und ausgeglichen wie in diesem Jahr ging es im Oberhaus des deutschen Tennissports schon sehr lange nicht mehr zu. Und mitten drin der HTC Blau-Weiß Krefeld. Nachdem das Stadtwaldteam 2015 lange als Favoritenschreck für Furore gesorgt hatte und am Ende mit Platz vier das beste Ergebnis der langen Bundesligageschichte heraussprang, wurde es vor dem Start der neuen Saison sogar als Geheimfavorit gehandelt. Teamchef Olaf Merkel präsentierte nämlich ein schlagkräftiges Aufgebot, darunter gleich vier Top-100-Spieler.

"Die stärkste Mannschaft aller Zeiten" stand im Saisonheft der Blau-Weißen geschrieben, das beim Meisterschafts-Auftakt an der Hüttenallee gegen Mannheim verteilt wurde. Dieser Schlagzeile wurde die Mannschaft vor 1250 Zuschauern mit einem 6:0-Erfolg mehr als gerecht. Wimbledon-Doppelsieger Jürgen Melzer feierte zehn Monate nach seiner Schulter-OP ein tolles Comeback. "Es ist sehr schön, wieder hier zu sein. Blau-Weiß und mich verbindet eine lange Geschichte", sagte der Österreicher nach seinem Zweisatzsieg.

Mit den beiden Siegen über die Aufsteiger BW Aachen und Bruckmühl-Feldkirchen sowie einem Unentschieden bei Meister BW Halle setzte sich Krefeld in der Spitzengruppe fest. Ausgerechnet beim Niederrheinrivalen Rochusclub Düsseldorf kassierte der HTC seine erste Saisonniederlage. Die kam in einem wahren Krimi höchst unglücklich zustande. Danach meinte es der Tennisgott wahrlich nicht gut mit den Krefeldern.

Verletzungspech und nicht vorhersehbare Erfolge einiger Spieler bei Turnieren oder Einsätze im Davis-Cup oder bei Olympia in Rio bereiteten Teamchef Olaf Merkel großes Kopfzerbrechen. Die Folge war ein schwarzes Wochenende. Nach der 1:5-Niederlage bei Kurhaus Aachen stand das Heimspiel gegen Köln auf dem Programm. An diesem Sonntag standen nur vier der 14 Spieler des Kaders zur Verfügung. Drei davon gingen leicht angeschlagen auf den Platz. Am Ende gewannen die Kölner mit 5:1. Aus dem Geheimfavoriten war ein Pechvogel geworden.

Am Schluss beendete der HTC Blau-Weiß Krefeld die Bundesliga-Saison 2016 auf dem sechsen Tabellenplatz. "Mister Tennis-Bundesliga" Olaf Merkel zog eine positive Bilanz: "Unsere Zuschauer haben in den vier Heimspielen tolles Tennis gesehen und sind zufrieden nach Hause gegangen. Das ist für mich mehr wert als der Meistertitel. Wir wollten unseren Fans was bieten, das ist uns gelungen." Das bestätigt auch der neue Durchschnitts-Rekord im Stadtwald von gut 1200 Zuschauern pro Heimspiel.

Quelle: RP