Lokalsport: KFC kommt gegen Bezirksligist nicht über ein 2:2 hinaus

Fußball: Bei den beiden Fußball-Oberligisten VfR Fischeln und KFC Uerdingen ist noch Sand im Gebälk. Beide taten sich in den Tests schwer.

Weiter sehr viel Sand im Getriebe ist beim VfR Fischeln. Dies ist die klare Erkenntnis nach dem gestrigen vierten Testspiel beim MSV Düsseldorf. Nach Niederlagen gegen Hürth und Oberhausen und einem mühevollen Sieg in Aldekerk verlor der Oberligist beim Tabellenführer der Bezirksliga 2 mit 3:5 (1:3), wobei vor allen Dingen die Defensive große Probleme offenbarte. Dieses Mal agierten die Grün-Weißen übrigens mit drei etatmäßigen Innenverteidigern, was wohl auch keine Dauerlösung werden wird. Shunya Ando (1:0), Kevin Breuer (2:3, Foulelfmeter) und Neuzugang Dominik Oehlers (3:4), der im ersten Abschnitt allerdings dreimal in günstiger Position vergab, erzielten die Tore. Der 1:1-Gleichstand resultierte aus einem Eigentor von Philipp Wiegers.

Das am Ende dann doch nicht mehr so geheime Geheimspiel des KFC Uerdingen gegen den Regionalligisten Alemannia Aachen ist den Witterungsumständen am Samstag zum Opfer gefallen. Weder in Aachen noch in Krefeld war ein spielfähiger Untergrunde vorhanden, so dass die Partie ins Wasser fiel. Gestern hingegen durften die Uerdinger testen, und beim Bezirksligisten SC Germania Reurath, wo Torwarttrainer Christian Ovelhey einst im Tor spielte, kam die Auswahl von Trainer André Pawlak lediglich zu einem 2:2 (1:2). Damit verpasste sie es, ihrem Coach ein schönes Geschenk zum 46. Geburtstag zu machen. Eine Woche vor dem Start in die Restserie mit dem Nachholspiel gegen den VfB Hilden (Sonntag, 15 Uhr, in der Grotenburg) lag der KFC durch ein Eigentor (10.) und einen Treffer von Leon Binder (27.) zwar mit zwei Toren vorne, doch Moritz Kaufmann erzielte noch zwei Treffer für die Hausherren. Bereits morgen Abend steht das nächste Testspiel für den Tabellenführer der Fußball-Oberliga an. Um 19.30 Uhr geht's zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Uerdinger Ronny Kockel, der den Bezirksligisten Teutonia St. Tönis trainiert.

Durch Tore von Simon Schwarz, Morten Heffungs (2) und Mahmut Dost gewann Teutonia St. Tönis bei der Zweiten des FC Kray, die in der Bezirksliga Essen als Vorletzter gegen den Abstieg kämpft, glatt mit 4:0 (1:0).

Trotz einer starken Vorstellung unterlag dagegen der SV Grefrath dem klassenhöheren 1. FC Viersen mit 0:1 (0:1). Der Japaner Naoya Tawaraishi schoss nach einer guten halben Stunde das Tor des Tages.

Bezirksligist VfL Tönisberg siegte beim VfB Frohnhausen, der wie Kray II in der Essener Bezirksliga zu Hause ist (steht dort auf Platz 4), mit 3:1 (1:1). Julian Thiel legte dabei vor. Dann unterlief Neuzugang Mike Falcone ein Eigentor, selbiges passierte den Platzherren nach einem Enger-Freistoß und Michael Schmitz stellte auf 3:1.

Beide Tests des VfB Uerdingen - Neukirchen und der TSV Bockum sollten die Gegner sein - fielen aus. Gegen die Bockumer wird für morgen ein neuer Versuch unternommen.

A-Liga-Tabellenführer Hülser SV verlor bei der klassenhöheren SG Kaarst noch mit 1:3 (0:0), wobei es bis zur Pause noch viel besser ausschaute. Den Treffer der Grünhemden zum 1:2-Anschlusstreffer erzielte Miguel Oreja.

Erheblich mehr Tore gab es in Vorst, wo der dortige SV den B-Ligisten TSV Boisheim zu Gast hatte und mit 6:3 (3:1) schlug. Allein Youngster Niklas Schubert traf dabei drei Mal. Den Rest besorgten Yasin Tastemürlü, Neuzugang Christof Biebricher und Stjepan Tomas.

Ebenfalls drei Mal erfolgreich war Tobias Künzer von der Zweiten des VfR Fischeln beim 4:3 (2:1)-Erfolg gegen die VfJ Ratheim, wo Sebastian Birwe, der Sohn des VfR-Jugendleiters, seit Jahren als Trainer tätig ist. Robin Schöps hatte für die 1:0-Führung gesorgt, und Kennet Kaminski war beim Stande von 1:1 mit einem Foulelfmeter am Keeper gescheitert. Die für Samstag geplante Partie der Suski-Auswahl in Kempen fiel aus, wird aber kommenden Mittwoch nachgeholt.

(oli/WeFu)