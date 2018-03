Nachwuchs: KFC Uerdingen präsentiert neuen Jugendleiter

Patrick Schneider wird ab dem 1. Juli neuer Jugendleiter beim KFC Uerdingen. Der 42-Jährige ist derzeit noch Leiter des Nachwuchszentrums bei Fortuna Köln.

Mit der Verpflichtung von Patrick Schneider ist dem KFC Uerdingen ein sehr großer Schritt in der Professionalisierung des Nachwuchsbereiches gelungen. Patrick Schneider, der am 1. Juli seine Arbeit aufnimmt, beginnt bereits jetzt sein Team auszurichten. Schneider ist derzeit noch Leiter des Nachwuchszentrums bei Fortuna Köln, war Dozent an der Sporthochschule Köln sowie Video-Scout der Deutschen Nationalmannschaft. Der Diplom-Sportwissenschaftler, der ebenfalls Erfahrung als Jugendtrainer beim 1. FC Köln gesammelt hat, besitzt die DFB A-Lizenz als Trainer.

Quelle: RP