Lokalsport: Knappe Niederlage für den SC Bayer Uerdingen in Essen

Knappe Niederlage für den SC Bayer Uerdingen in Essen

Die Basketballer des SC Bayer 05 Uerdingen haben das Spitzenspiel bei Schwarz-Weiß Essen mit 70:72 (39:28) verloren. Trotz der Niederlage beim Tabellendritten behalten die Rheinstädter die Tabellenführung vor der punktgleichen TG Düsseldorf. Uerdingen liegt im direkten Vergleich vor Düsseldorf und vor Essen.

In einem Spiel zweier unterschiedlicher Halbzeiten hatten die Gastgeber die Nase am Ende leicht vorn: Bayer, das ohne ohne Marcel Engel (Beruf) angereist war, gewann die ersten 20 Minuten mit elf Punkten (39:28) und verlor die zweiten 20 Minuten mit 13 Punkten (31:44). Kleiner Trost für den SC: Nach dem 72:65-Sieg im Hinspiel behält Bayer gegen Essen den direkten Vergleich. Nach dem spielfreien Karnevalswochenende kommt es am 4. März zum Aufeinandertreffen Düsseldorf gegen Essen. Mit einem Erfolg des Tabellendritten beim Tabellenzweiten könnte der ETB sich einerseits selber ins Aufstiegsrennen bringen, andererseits den Uerdingern wertvolle Schützenhilfe leisten.

"Unsere Gastgeber haben defensiv mehr investiert und sind verdient als Sieger vom Platz gegangen. Nach unserer guten ersten Halbzeit haben wir unseren Rhythmus verloren", sagt Bayers Coach John F. Bruhnke.

Uerdingen: Rottgardt - von der Heiden (16 Punkte), Yilmaz (10), Corley (9), Luzolo (9), Hülsmann (7), Vogt (6), Schild (5), Ebiballari (4), Dumlu (2), Bachmann (2), Heyer.

(oli/jb)