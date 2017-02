später lesen Lokalsport Krefelder Ringer holen vier Medaillen auf Landesebene 2017-02-19T18:37+0100 2017-02-20T00:00+0100

Bei den Freistil-Meisterschaften in Dortmund Hörde und bei den Griechisch-Römisch Meisterschaften in Neuss haben die Ringer des KSV Germania Krefeld mit einem ersten Platz und drei Zweitplatzierungen insgesamt vier Medaillen gewonnen. Erfolgreichster Kämpfer war der A-Jugendliche Ben Haeffner, der alle seine sechs Kämpfe im Freistil in der 63 Kilo Klasse auf Schulter oder technisch Überlegen gewann.