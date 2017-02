Lokalsport: Krefelds Tennis-Oldie starten bei der DM

In Essen beginnen heute die Deutschen Meisterschaften - Krefelds Cracks haben gute Aussichten. Von Alex Gruber

Heute beginnen die Deutschen Tennismeisterschaften für Seniorinnen und Senioren. Es ist die 49. Auflage dieser nationalen Titelkämpfe, die bis zum 19. Februar im Tenniszentrum in Essen an der Hafenstraße ausgetragen werden. Auf Grund der örtlichen Lage ist der Niederrhein mit seinem Tennisaktiven bei diesem großen Tennis-Event stets stark vertreten. In den Meldelisten befinden sich auch eine Reihe von Aktiven aus den beiden Tenniskreisen Krefeld und Viersen.

"Diese Meisterschaft ist neben der Jugend-DM einer der beiden sportlichen Höhepunkte für unseren Verband", sagt Ulrich Nacken (TC GW St. Tönis), der als Sportwart des TVN sowie als Turnierdirektor der Senioren-DM in Essen involviert ist. Bei diesen nationalen Titelkämpfen treten über 600 Teilnehmer in den Altersklassen ab 40 bis 85 Jahre an. Die Endspiele für die Einzel-Konkurrenzen ab 60 Jahre sind am kommenden Donnerstag (16. Februar). Alle weiteren Finalspiele werden am Sonntag, 19. Februar ausgetragen.

Vom HTC Blau-Weiß Krefeld nehmen eine ganze Reihe von Spielerinnen und Spieler in Essen teil. Bei den Damen 50 sind Shabnam Siddiqi (LK 5) und Claudia Schönberg (LK 9) vertreten. Beide spielen bei den Blau-Weißen bei den Damen 40 in der Regionalliga. Vor zwei Wochen hatte Shabnam Sidiqi bei einem ITF-Turnier das Semifinale erreicht. Sie hatte in dieser Endphase aber Pech und musste gegen die Top-Favoritin Susanne Veismann verletzungsbedingt aufgeben. Bei den Damen 65 sind mit Sabine Sonnenschein (HTC Blau-Weiß), Ulrike Theil (CSV Marathon) sowie Magdalena Buric (TV 03 SG) drei Krefelder Teilnehmerinnen vertreten.

Gute Chancen auf einen Titelgewinn gibt es bei den Herren 70. Mit Horst-Dieter van de Loo (HTC Blau-Weiß) nimmt in dieser Altersklasse einer der erfolgreichsten Seniorenspieler teil. Van de Loo, der zuletzt beim TC Johannesberg aktiv war, aber wieder zu den Blau-Weißen zurückkehrte, wurde im Vorjahr Vizemeister bei den Herren 65.

Van de Loo gewann im Laufe der vergangenen Jahrzehnte etwa 50 Titel und wurde mit zunehmendem Alter immer erfolgreicher. Dabei ging der ehemalige Bundesligaspieler des HTC Blau-Weiß erst mit 49 Jahren auf Titeltour und "sahnte" im Laufe der späteren Jahre einen Titel nach dem anderen ab. Der erfahrene Regionalligaspieler gehört seit 20 Jahren stets zu den Favoriten bei nationalen und internationalen Turnieren. Neben dem erfolgreichen Tennismatador spielt in Essen in der AK 70 noch sein Krefelder Mannschaftskamerad Jürgen Volland.

Quelle: RP