Lokalsport

Vincent Langer hat in seiner Karriere als Surfer schon so manchen Titel gewonnen. Im Slalom wurde er 2015 und 2016 Weltmeister, seit 2013 ist er ununterbrochen nationaler Champion, und im vergangenen Jahr wurde das Mitglied des Segelklubs Bayer Uerdingen als Surfer des Jahres ausgezeichnet. In diesem Jahr nun hat er einen großen Schritt getan, genau diesen Titel zu verteidigen: Vor Sylt gewann er im Juni zum ersten Mal in seiner Karriere die Weltmeisterschaft in der Formula-Kategorie. Diese gilt unter den Windsurfern als Königsdisziplin, weil sie taktisch ungemein anspruchsvoll ist - und als Formel Eins auf dem Wasser gilt.