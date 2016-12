Lokalsport: Mit Hindernissen zu Olympia-Gold

Lisa Schmidla vom Crefelder Ruderclub hat sich bei den Olympischen Spielen in Rio ihren größten sportlichen Traum erfüllt und im Doppelvierer die Goldmedaille gewonnen. Wir erinnern an das grandiose Finalrennen. Von Oliver Schaulandt

Nein, es war wahrlich kein einfaches Jahr für Lisa Schmidla. Selten stand eine Rudergemeinschaft wohl so sehr unter Druck, ihre zuvor gezeigten Leistungen auch bei Olympischen Spielen aufweisen zu können. Doch die Ruderin hielt dem Druck stand: Die 25 Jahre alte Studentin vom Crefelder Ruderclub gewann in Rio de Janeiro mit dem deutschen Frauen-Doppelvierer das Finale. Das Quartett mit der Krefelder Schlagfrau ganz vorne im Boot behielt auf der Regattabahn vier die Nerven und ließ sich such durch die Rennabsage kurz vor dem eigentlich für die Regatta vorgesehenen Termin nicht aus Ruhe bringen. Die Deutschen zauberten ein grandioses Rennen auf den Lagoa de Freitas. Lisa Schmidla krönte damit ihre bisher so erfolgreiche Karriere.

Doch bis es zum Finale kam, gab es erst einmal brasilianische Wetterkapriolen zu verarbeiten. Ein heftiger und böiger Wind hatte nämlich bei den olympischen Sommerspielen für die komplette Absage der Ruderwettbewerbe gesorgt - ausgerechnet am Finaltag. Aus Krefelder Sicht eine ganz bittere Entscheidung. Denn Lisa Schmidla sollte mit ihren drei Teamkolleginnen Julia Lier (Halle), Carina Bär (Heilbronn) und Annekatrin Thiele (Leipzig) um 15.34 Uhr deutscher Zeit an den Start gehen - daraus wurde dann aber doch nichts. Heftiger Seitenwind auf den letzten 1000 Metern machten einen ernsthaften Wettkampf nicht möglich. Entsprechend schnell kam es dann auch zur Absage durch den Weltverband FISA. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei einer WM oder bei Olympia die Finalläufe schon mal abgesagt wurden. Eine Verschiebung um zwei oder drei Stunden gab es dagegen schon", sagte Sabine Tschäge, die Heimtrainerin der Krefelder Goldhoffnung.

Doch dann war es endlich soweit - und auch das Rennen war nichts für schwache Nerven. Zunächst kam der deutsche Vierer nicht wie erwartet aus dem Startblock. Erst einmal nur im Mittelfeld liegend, zogen die Polinnen bis auf 2,39 Sekunden davon. Doch bei 1000 Metern wanderte der Blick von Lisa Schmidla kurz rüber zu ihren Gegnerinnen, dann ging ein Ruck durch das deutsche Boot. Unaufhaltsam zogen sie ihr Tempo an. Der kraftvolle Schlag zahlte sich bei den Gegenwind-Bedingungen aus. Immer näher kamen sie den Polinnen. Bei 1500 Metern hatten sie aufgeschlossen, kurze Zeit später schoben sie ihren Bugball in die Führungsposition. Spätestens da hielt es keinen der Zuschauer mehr auf dem Sitz. Ein tolles und taktisch hervorragendes Rennen, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Im Endspurt zeigte der Vierer mit Schmidla, warum sie an diesem Tag zu Gold gerudert sind. Eine absolut taktische Meisterleistung. Die schwierigen Bedingungen in Rio waren bei der Vorbereitung genau richtig eingeschätzt worden. Eine perfekte Einteilung des Rennens, auch wenn man am Start sicherlich gerne etwas besser los gekommen wäre. "Unsere Schlagfrau Lisa hat einen super Endspurt gefahren", sagten unisono ihre Teamkolleginnen Carina Bär und Annekatrin Thiele nach dem Rennen. Auch Lisa Schmidla war voll des Lobes für ihre Teamkolleginnen: "Das fühlt sich an, wenn man wie auf Schienen gleitet, wenn die anderen hinter mir machen, was ich vorgebe. Wir haben an uns geglaubt und sind cool geblieben." Die Polinnen mussten ihrem hohen Anfangstempo Tribut zollen und wurden von den Niederländerinnen kurz vor der Ziellinie sogar noch auf den Bronzerang verwiesen.

