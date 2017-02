Lokalsport: Neersens Zwote: Tabellenschlusslicht, aber kein Karnevalsverein

Sie sind Tabellenletzter mit 230 Gegentoren in 13 Spielen, aber das kann den Spielerinnen der Zweiten Fußballmannschaft von Niersia Neersen nicht den Spaß an ihrem Sport nehmen. Die Frauen trainieren mit großer Begeisterung - und werden allmählich besser. Von Bianca Treffer

Es nieselt, und der Ascheplatz von Niersia Neersen sieht im Licht der Lampen nicht gerade einladend aus. Das kann die acht Frauen in den dunklen Trainingsanzügen aber nicht davon abhalten, mit gleichmäßigen Bewegungen um den Fußballplatz zu laufen, Regen hin oder her. "Sechs Bahnen", erinnert Mats Holthausen, als die Frauen der Zweiten Fußballmannschaft von Niersia Neersen an ihm vorüber laufen. Zusammen mit Jasmin Germes baut Holthausen indes aus bunten Hütchen einen Parcours für das weitere Fußballtraining auf. "Eigentlich würde ich heute auch trainieren, aber mein Knie, geschädigt durch zwei Kreuzbandrisse, macht bei Wetterumschlägen immer Ärger", bemerkt Jasmin Germes und blickt ihren Mitspielerinnen etwas wehmütig hinterher.

Trainerunterstützung macht aber ebenfalls Spaß und der steht bei der Frauenmannschaft, die seit dieser Saison existiert, an erster Stelle. "Bis auf drei Frauen sind es allesamt Spielanfängerinnen, die einfach Freude am Fußball haben, aber den Sport an sich noch nicht so wirklich gut kennen", informiert Mats Holthausen, der selber von Kindesbeinen an Fußball spielt und mit der Frauenmannschaft seine erste Traineraufgabe übernommen hat.

Weil der Spielspaß überwiegt, kann die Tatsache, dass die Mannschaft die Tabelle von hinten anführt, auch keine der Frauen wirklich erschüttern. Einer müsse ja schließlich das Schlusslicht sein, lautet der gelassene Kommentar unisono. "Ich habe vielmehr den Eindruck, dass die anderen den Hut vor uns ziehen, weil wir nicht aufgeben, sondern weitermachen und das mit viel Freude", bemerkt Nadine Holter. In 13 Spielen kassierte die Mannschaft 230 Gegentore, im Schnitt also knapp 18 pro Partie. Oder anders: Alle fünf Minuten gibt's ein Gegentor. Die Tordifferenz beträgt dabei 222, denn schließlich gelangten den Spielerinnen selber acht Tore. "Wir haben die meisten Gegentore in ganz Deutschland", sieht es Mats Holthausen gelassen.

Doch der Trainer ist zuversichtlich, dass sich dies ändern wird. Denn seine Mädels werden besser. Die Kondition klettert nach oben, und die Spieltechnik verbessert sich Stück für Stück. "Wir müssen uns einspielen, wobei wir uns alle viel Mühe geben", sagt Katharina Germes.

Insgesamt sind es zwölf Frauen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, die in der Zweiten Frauenmannschaft spielen. Bei Turnieren treten die Frauen als Neuner-Mannschaft an. Trainiert wird jeden Mittwoch und Freitag von jeweils 19.30 bis 21 Uhr auf der Anlage von Niersia Neersen. Die Mannschaft nimmt gerne Verstärkung auf. Fußballvorerfahrung muss nicht vorhanden sein. Frauen können, nach Anmeldung beim Trainer, Telefon 0163 9777317, zum Training an der Sportanlage Pappelallee kommen.

Quelle: RP