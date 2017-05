später lesen Lokalsport Pinguine: Mike Schmitz bittet um Vertragsauflösung 2017-05-03T21:26+0200 2017-05-04T00:00+0200

Verteidiger Mike Schmitz von den Pinguinen hat die Verantwortlichen bereits am vergangenen Wochenende überraschend um eine Vertragsauflösung gebeten. "Diesem Wunsch haben wir natürlich entsprochen. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass Mike sich gut entwickelt hat und das Potenzial besitzt, in den nächsten Jahren DEL spielen zu können. Er möchte sich jedoch mehr auf sein Studium konzentrieren, was aufgrund des geringeren Arbeitsaufwands in der Oberliga weniger schwierig sein sollte als in der DEL oder der DEL2.