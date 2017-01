später lesen Promi-Darts-WM Beste Dartspieler der Welt kommen nach Düsseldorf FOTO: ap Teilen

Nur fünf Tage nach dem WM-Finale in London kommen die besten Dartsspieler der Welt nach Deutschland. Bei der erstmals ausgetragenen "Promi-Darts-WM" auf ProSieben lassen acht Profis am 7. Januar (ab 20.15 Uhr) in Düsseldorf in Zweier-Teams an der Seite eines Prominenten aus Sport, TV und Showgeschäft die Pfeile fliegen.