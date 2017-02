Lokalsport: Silk City Stars: Bestleistung auf der internationalen Bühne

Bei der NRW-Trophy for Synchronized Skating rückte das Krefelder Team näher an Europas Spitze

Die Krefelder Synchronformation "Silk City Stars" des Eissport-Vereins Krefeld (EVK), bestückt mit Läuferinnen beider Krefelder Kunstlaufvereine EVK und SCK (Schlittschuh-Club Krefeld), hat sich bei der NRW-Trophy for Synchronized Skating in Neuss auf Tuchfühlung zur Internationalen Spitze gebracht. In der Kategorie Mixed Age an und erzielte das Team in der starken, internationalen Konkurrenz mit ihrer Kürsen sechsten Platz und stellte zugleich eine neue persönliche Bestleistung mit 37,76 Punkten auf. Bei der vom Neusser Schlittschuh-Club ausgerichteten sechsten Auflage des internationalen Turnier im Synchronlaufen hatten 26 Formationen mit 8 bis 20 Läuferinnen je Team unter anderem aus Belgien, Deutschland, den Niederlanden, aus Polen und Russland zu den Wettbewerben der Juvenile-, Basic Novice- und Mixed Age-Kategorie gemeldet. Mehr als 1000 Zuschauer hatten ebenfalls den Weg in die Neusser Eishalle gefunden, die stark aufstrebende und dynamische Mannschaftsdisziplin des Eiskunstlaufens zu bewundern. In ihrer etwa dreieinhalbminütigen Kür zeigten die Läuferinnen eine eindrucksvolle und elegante Choreographie aus Tanz und Eislaufen mit schnellen Wechseln, Schrittvariationen und Figurenformationen auf dem Eis, stets synchron und nach streng geregelten Elemente- und Bewertungskriterien der internationalen Eislauf-Union. Das Preisgericht honorierte den Auftritt mit einer entsprechend guten Wertung.

Mit der bislang besten internationalen Platzierung schoben sich die Silk City Stars erstmals direkt an die Top 5-Teams der internationalen Mixed-Age-Konkurrenz heran und ließen unter anderem Teams aus Belgien, den Niederlanden und Polen hinter sich. Dank einer intensivierten Wettbewerbsvorbereitung im Januar, die erst durch die Bereitstellung von zusätzlichen Trainingszeiten im KönigPalast möglich wurde, konnte in Zusammenarbeit mit dem Trainer- und Betreuerteam Gaby Braas, Elena Pickmann sowie Kim Auth und Sarah Paffen ein Großteil des Leistungspotenzials in vergleichsweise kurzer Zeit erfolgreich abgerufen werden. Die Silk City Stars treten nun am 14. April erneut auf internationalem Parkett an, bei der Kempen Trophy Synchro 2017 in Turnhout, Belgien.

Das Wettbewerbsteam der Silk City Stars: v.l.: Lena Vehrenberg (SCK), Laura Paffen (EVK/DEG), Carolin Lethen (EVK), Luisa Schüller (EVK), Cherin Mohr (SCK), Sophia Westenrieder (EVK), Emily Egeler (EVK), Louisa Kori-Lindner (EVK), Natalie Wisgalla (EVK)

