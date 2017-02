Lokalsport: Souveräner Adler-Sieg gegen Vorst

Handball: Beim klaren 36:24 (19:14)-Sieg agierte der Tabellenführer äußerst souverän. Von Sven Schalljo

Das Derby der Adler Königshof I gegen die erste Mannschaft des TV Vorst ging mit einem deutlichen 36:24 (19:14) an die Hausherren. Speziell in der zweiten Halbzeit drehte der Tabellenführer auf und ließ in der Defensive fast nichts mehr zu.

Natürlich waren die Rollen der Partie von vorne herein sehr klar verteilt. Immerhin war es das Match des souveränen und ungeschlagenen Tabellenführers gegen den Letzten und der besten Offensive gegen die anfälligste Abwehr der Liga. Entsprechend optimistisch waren die Hausherren bereits vor dem Spiel. Die Gäste hofften natürlich auf eine Überraschung, wussten aber eben auch im Vorhinein um die Klasse des jungen Adler-Teams.

Diese zeigte sich von Beginn an, denn auch wenn die Abwehr in der ersten Halbzeit noch nicht so sattelfest stand, wie sich Trainer Dirk Wolf das vorstellte, so zogen die Krefelder dennoch schon in dieser Phase langsam davon. Nach dem 1:0 der Adler konnte Vorst ausgleichen - dieser Zwischenstand von 1:1 hielt bis zur zweiten Minute. Es war das letzte Mal, dass der Favorit nicht in Führung lag. So war es am Ende der ersten Halbzeit bereits eine durchaus deutliche 19:14-Führung für die Gastgeber. Entsprechend gegensätzlich war natürlich die Stimmung in den jeweiligen Kabinen. Während es für Vorst-Coach Ron Andrae vor allem darauf ankam, den Seinen Mut zu machen, mahnte Dirk Wolf, der Übungsleiter der Adler, vor allem Konzentration an. Diese Vorgaben setzten dann vor allem die Königshofer sehr konsequent um. Die Abwehr stand jetzt ganz sicher und ließ wenig zu, vorn fielen die Treffer aber weiter, und so wuchs der Vorsprung immer mehr. Am Ende stand ein ganz klarer 36:24-Erfolg des Tabellenführers, der damit seinen Vorsprung - Verfolger Angermund ließ einen Punkt liegen - weiter ausbaute. Für die Gäste wuchs zumindest der Rückstand auf das rettende Ufer nicht, denn Lobberich verlor deutlich bei Überruhr. Beste Werfer waren Vorsts Andeas Broexkes und Königshofs Tom Wolf mit jeweils sieben Toren.

Dirk Wolf, Trainer der Adler, sagte nach dem Spiel: "Ich bin zufrieden mit der Leistung. Wir waren konzentriert und haben verdient gewonnen. Ich würde mir aber wünschen, dass die Krefelder die tolle Leistung dieses jungen Teams mehr würdigen und zahlreicher zu unseren Spielen kommen."

Sein Gegenüber Ron Andrae war mit dem Auftritt ebenfalls durchaus zufrieden: "Die Adler sind einfach eine Klasse für sich. Wir wollten uns gut präsentieren, und das ist uns auch gelungen. Gerade mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden, dann ließen die Kräfte langsam nach. Ich denke, das Ergebnis ist am Ende ein paar Tore zu hoch."

Adler: Graedtke, Keutmann - Mensger (2/1), Wendler (2), Wirtz (6), Wistuba (2), T. Wolf (7/1), Christall (2), Barwitzki (2), Lewandowski (2), M.Wolf (6), Tobae (2), Ditz (1), Mannheim (1)

Vorst: Knetsch, Keusen - Haas, Broexkes (7/5), Sufryd (3), Imoehl (4), Mertens (3), Kreilein (4), Dohmen, Jurich (1), Schuffelen, Nilles (2)

Quelle: RP