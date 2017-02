Lokalsport: Stefan Nippes hält der HSG den Punkt fest

Handball: Der Torwart parierte mit der Schlusssirene einen Siebenmeter und sicherte somit das 25:25 gegen die Zweitvertretung des Erstligisten Lemgo. Damit bleibt die HSG auf dem siebten Platz, Von Heinrich Löhr

In einer bis zur Schlusssekunde spannenden und dramatischen Partie holte die HSG Krefeld beim 25:25 (12:12) bei den Lemgo Youngsters, der Zweitvertretung des gleichnamigen Erstligisten, einen wichtigen Punkt. Held des Abends war Torhüter Stefan Nippes, der mit dem Abpfiff einen Siebenmeter von Robin Huebscher parierte und damit den einen Punkt für die HSG festhielt. In der Tabelle festigte das Team von Trainer Olaf Mast damit den siebten Tabellenplatz. Erfolgreichste Werfer der Krefelder waren Kapitän Tim Gentges und Kreisläufer Marcel Goerden, die beide je fünfmal trafen. Auch Lemgo hatte in Philip Vorlicek und Lukas Zerbe zwei Akteure mit dieser Anzahl an Treffern.

Ein Erfolg, der aus Krefelder Sicht umso höher zu bewerten ist, als das Team neben den zahlreichen Verletzten ab der bereits siebten Spielminute auch noch auf Dario Polman verzichten musste. Für ein hartes Einsteigen gegen Lemgos Rechtsaußen sah der niederländische Nationalspieler Rot. "Eine Karte, die man geben kann, aber vielleicht nicht unbedingt geben muss", bewertete HSG-Trainer Mast die Situation im Nachhinein.

Der hatte im Übrigen dem unter der Woche für das Tor verpflichteten Benedikt Koess zunächst das Vertrauen geschenkt. Doch auch er konnte nicht verhindern, dass Lemgos Lukas Zerbe den ersten Treffer der Partie erzielte und sein Team mit 1:0 in Front brachte. Zerbe ist übrigens der Neffe des gleichnamigen Lemgoer Urgestein Volker, der über 20 Jahre das Trikot dieses ostwestfälischen Erstligisten trug. In der Folge vermochten sich die Gastgeber auf bis 6:2 abzusetzen, über die gesamten 60 Spielminuten gesehen ihre größte Führung, die HSG war beim 9:9 zurück in der Partie. Umgekehrt vermochte aber auch sie sich zu keinem Zeitpunkt einmal entscheidend abzusetzen. Zu Ende der ersten Halbzeit freute sie sich kurzzeitig über eine 11:10-Führung. Mit 12:12 wurden die Seiten gewechselt.

Auch in den zweiten 30 Minuten blieb die Partie ausgeglichen. Als Zerbe zwölf Minuten vor dem Ende zum 21:18 für die Gastgeber traf, ordnete Trainer Mast die Reihen der Seinen mit dem Ziehen einer Auszeit. Mit Erfolg, Maik Schneider, der angeschlagen mit einer Schulterverletzung in die Partie gegangen war, traf zum 22:22 Ausgleich. Eng wurde es noch einmal, als Lemgo auf 25:23 davonzog, doch Gerrit Kuhfuss und abermals Schneider egalisierten, ehe Nippes die von sämtlichen Beteiligten als gerecht empfundene Punkteteilung festhielt.

HSG: Nippes, Koess - Goerden 5/3, Schneider 4, Plhak 2/1, Gentges 5, Kuhfuss 3, Pagalies 4, Heuft, Buhre 1, Hampel 1, Pohlmann - Schiedsrichter: Fuß / Olsok - Nächstes Spiel: Freitag, 17. Februar 20 Uhr beim TV Korschenbroich

Quelle: RP