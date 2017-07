Lokalsport: Tennisclub Traar ist 40 Jahre alt

Am Wochenende feiert der Verein auf seiner idyllischen Anlage am Egelsberg Von Alex Gruber

Der Tennisclub Traar 1977 feiert in diesem Jahr sein 40-Jähriges Bestehen. Mit einem Fest wird am kommenden Wochenende (7. bis 9. Juli) dieser besondere Geburtstag auf der Platzanlage am Liesentorweg 95 gefeiert. Der offizielle Empfang ist am Samstag um 12 Uhr, an dem Offizielle der Stadt Krefeld sowie Vertreter des Tennisverbandes und des Tenniskreises erwartet werden. Darüber hinaus gibt es ein kurzweiliges Rahmenprogramm. Neben einer Kinderanimation (Hüpfburg, Kinderschminken, Disco), einem Showmatch zwischen Jens Janssen (Deutscher Meister Herren 30) und Daniel Sachs gibt es noch Schnuppertennis der Tennisschule Janssen. An einem Kuchenbüffet zugunsten der Krefelder Kindertafel dürften die Besucher gefallen finden.

Zünftig geht es abends zu, wenn bei einem Büfett ein DJ Musik auflegt. "Wir hoffen, das neben den Mitgliedern des TC Traar auch viele interessierte Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aus Traar und Verberg unsere Veranstaltung besuchen. Insbesondere die Nachbarschaft rund um den Egelsberg ist herzlich eingeladen mit uns zu feiern", sagte der Traarer Vorsitzende Wilfried Weckes.

Wo noch vor 40 Jahren Bauschutt auf dem Egelsberg abgekippt wurde, liegen nunmehr in idyllischer Umgebung acht Tennisplätze des TC Traar. Die benachbarte Tennishalle fügt sich harmonisch in die Umgebung ein."Die Kombination von Tennishalle Janssen und dem benachbarten Tennisclub Traar, erweist sich als eine wirtschaftlich erfolgreiche Zusammenarbeit" sagt Weckes und ergänzt: "Der Verzicht auf ein eigenes Clubhaus und die Anmietung der Umkleide- und Sanitärräume der Tennishalle im Sommer bringt beiden Seiten Vorteile. Auch eine professionelle Gastronomie anstelle von Eigenbewirtschaftung erweist sich als überaus positiv." Der TC Traar verfügt über etwa 350 Mitglieder, die in 15 Erwachsenen- und sechs Jugendmannschaften an den Meisterschaftsspielen im Tennisbezirk Linker Niederrhein teilnehmen.

Natürlich hat der TC Traar an diesem Festwochenende auch ein besonderes Angebot parat. Wer an einem der drei Festtage in den Verein eintritt, spielt bis zum Ende der Saison beitragsfrei und im kommenden Jahr zum ermäßigten Schnupperbeitrag.

Quelle: RP