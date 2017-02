Lokalsport: TVO: Abschlussschwäche kostet den Sieg

Handball: Der Altmeister vergab in der Partie gegen die DJK Unitas Haan zu viele Chancen und unterlag 20:24. Von Kevin Glavan

In der Handball-Oberliga verlor der TV Oppum in einer langen Zeit ausgeglichenen Partie mit 20:24 (10:12) gegen die DJK Unitas Haan. Erst in der Schlussphase der Partie zog der Gastgeber aus Haan davon und fügte dem Altmeister die achte Saisonniederlage bei. "Haan war einen Tick besser und cleverer als wir und hat somit schlussendlich auch verdient gewonnen", resümierte TVO-Trainer Ljubomir Cutura.

Die Anfangsphase der Partie gehörte den Oppumern, die bis zum 4:5 in der elften Spielminute in Führung lagen. In den folgenden Spielminuten legten die Haaner jedoch zu und gingen durch zwei Treffer Marcel Billen mit 10:7 in Führung. Diese Drei-Tore-Führung hielt bis kurz vor dem Pausenpfiff. Fabian Bednarzik verkürzte da per Strafwurf auf 12:10.

Wie zu Spielbeginn spielte der Altmeister auch in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit besser als der Gastgeber aus Haan. Can Kilic glich zum ersten Mal in der 42. Spielminute aus (15:15). Sechs Minuten später brachte er die Oppumer zum ersten Mal nach der Anfangsphase wieder in Führung (17:18). Doch in der Schlussphase haperte es im Spiel der Oppumer. Trotz Überzahl gelang ihnen kein Treffer. Im Gegenzug erhielt Küsters eine Zeitstrafe, die die Gastgeber aus Haan deutlich besser nutzten. Durch je zwei Treffer von Moritz Blau und Marcel Billen, die zusammen 19 Treffer für die Unitas erzielten, gelang der DJK Unitas die Vorentscheidung zum 23:19.

Ljuobmir Cutura bemängelte vor allem die Chancenverwertung seiner Mannschaft: "Wir haben sehr viele Chancen vergeben, auch frei vorm Tor." Auch bei eigenem Überzahlspiel müssen die Oppumer die Überlegenheit besser ausnutzen. "Haan hat sein Überzahl viel erfolgreicher gestaltet. Dies hat am Ende auch den Unterschied ausgemacht", sagte Cutura. Aber auch das Schiedsrichtergespann Bernd und Stephan Volmer habe einen Teil hierzu beigetragen. "Sie haben bei uns viel früher passives Spiel angezeigt und uns somit gezwungen, aus dem Rückraum über die groß gewachsene Abwehr von Haan zu werfen", ärgerte sich der Trainer des Altmeisters.

Zufrieden ist Cutura mit der Einstellung seiner Mannschaft: "Jeder hat im Spiel alles gegeben. Wenn man auswärts nur 24 Gegentore kassiert, ist das sehr gut", lobte Cutura seinen offensiven 3:2:1-Deckungsverbund. Daher macht sich der Trainer Oppums auch keine Sorgen vor den kommenden Aufgaben. "Wir haben es selbst in der Hand, ob wir am Ende absteigen oder nicht", sagte er. Zurzeit ist der Altmeister mit fünf Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz deutlich im Vorteil.

TV Oppum: Petrich, Heesen - van den Berg (1), Bendarzik (5/2), Kilic (5), Walch (2), Binger, Opper, Held (2), Küsters (2), Geerkens (1), Sender (2)

