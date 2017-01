später lesen Lokalsport Uerdingens Legenden - nur Meister der Herzen Teilen

Beim Krefelder Budenzauber im König-Palast schied die Traditionsmannschaft bereits nach der Vorrunde aus. Wie schon in den beiden Jahren zuvor gelang dem Team in der Gruppenphase kein Sieg. Vor 4506 Zuschauern gewann die Weisweiler-Elf von Borussia Mönchengladbach den Titel und löste so das Ticket zur Endrunde in Berlin. Seite D3