Lokalsport: VfL Tönisberg startet mit Verfolgerduell

Fußball: Der VfL Willich muss zum SSV Strümp. Teutonia St. Tönis und VfB Uerdingen vor lösbaren Heimaufgaben. Von Werner Fuck

77 Tage, für die meisten eine unendliche Ewigkeit, dauerte in dieser Saison die Winterpause im Amateurfußball. Nun rollt der Ball am anstehenden Wochenende endlich wieder, und das Spiel der Spiele steigt gleich in Giesenkirchen, wenn der dortige Tabellenzweite den Spitzenreiter ASV Süchteln erwartet. Der wäre im Falle eines erneuten "Dreiers" - es wäre dann der 15. - kaum noch von Platzeins und dem direkten Aufstieg zu verdrängen. Jede andere Konstellation würde wieder die Verfolger auf den Plan rufen, wobei ja Platz zwei auch zur Relegation reicht, was natürlich ebenfalls ein honoriges Ziel ist.

Hier gibt es mit dem VfL Tönisberg, FC Aldekerk, DJK Teutonia St. Tönis und VfB Uerdingen gleich vier Anwärter. Mit Aldekerk und Tönisberg treffen davon zwei gleich zum Rückrundenbeginn aufeinander, was ebenfalls eine Richtung weisende Auseinandersetzung ist. Fehlen werden bei der Auswahl des im Sommer scheidenden Trainers Thomas Kerwer neben Keeper Martin Hahnen (gesperrt) noch Carlo Strauß und Christian Breuer (beide Nasenbeinbruch). Im Kasten stehen wird entweder Stand-by-Schlussmann Jan Daniel Ritz oder der in der Winterpause aus Strümp gekommene Benedikt Bathe. Torhüter ist vor dem Heimspiel von Teutonia St. Tönis gegen den SC Waldniel auch ein Thema. Zu Ahmet Özün und Daniel Hitzschke wurden in der Winterpause mit Julian Bobis (Preussen Krefeld) und Pascal Reischke (SV Vorst) noch zwei weitere geholt, um auf dieser Position endlich den erhofften Konkurrenzkampf anzufachen. Doch Reischke ist schnell wieder zu seinem Stammclub zurückgekehrt, und Özün hat sich in den Schmollwinkel zurückgezogen. So wird Hitzschke oder Bobis spielen, was Trainer Ronny Kockel aber noch nicht entschieden hat. Als ehemaliger Keeper schaut er natürlich ganz genau und kritisch hin. Ansonsten aber hat er alles an Bord, wobei ärgerlich war, dass der SV Schwafheim den letzten Test abgesagt hat.

Der VfB Uerdingen, der sich nach dem Abstieg in einer Spielzeit des Umbruchs befindet, hat Neuling Brüggen zu Gast. Der hat sich bisher respektabel geschlagen und auch das Hinspiel mit 3:2 gewonnen. Vier Mann fehlen bei der Auswahl vom Rundweg. Dies sind Philipp Grund (erneute Operation), Torhüter Fabian Maas (Verdacht auf Kreuzbandabriss), Andre Seidel (Nasenbeinbruch) und Oliver Lukas (Knieprobleme). Trotzdem sinnt bei den Blau-Gelben alles auf Revanche.

Solche Sorgen hat der VfL Willich nicht. Aber dafür andere und schwerwiegendere, weil er, mal wieder, mitten im Existenzkampf steckt. Er rangiert aktuell auf dem Abstiegsrelegationsrang und muss nun zum SSV Strümp, der nach schwachem Start von Woche zu Woche zugelegt hat. Dort hat sich die kontinuierliche Arbeit des neuen Trainers Stefan Poetters (vorher Hülser SV) ausgezahlt. Die Vorbereitung beim VfL verlief eher durchwachsen, weil oft einige Akteure andere Prioritäten setzen mussten. Personell wird nur Kapitän Robin Linnemann weiter nicht zur Verfügung stehen.

"Holland in Not" ist beim SV Grefrath, der nach bestem Beginn doch Lehrgeld zahlen musste. Zur Begegnung beim Nachbarn TSV Wachtendonk-Wankum wird dem Neuling neben Fabian Dürrwald (Kreuzbandabriss) auch Lukas Tölle, Felix Schade, Marcel Bartmann und Michael Funken fehlen. Letzterer ist an ehemaliger Wirkungsstätte nach Rot im Test gegen St. Hubert gesperrt. Außerdem steht hinter dem Einsatz von Marius Metternich, Christof Feyen und Daniel Obst noch dicke Fragezeichen. Deshalb werden, wie schon zuletzt, Lukas Manns und Gerrit Kudlich aus der Zweiten wieder zum Kader gehören.

Quelle: RP