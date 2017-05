später lesen Lokalsport Zwei Dolphins-Teams im WM-Finale 2017-04-28T19:32+0200 2017-04-29T00:00+0200

Für die elf Cheerleader des SC Bayer 05 Uerdingen, die in diesen Tagen bei der ICU Weltmeisterschaft in Orlando/Florida für die deutschen Nationalteams an den Start gehen, war der Halbfinaltag sehr erfolgreich. Für beide Teams galt es, einen der jeweils acht Finalplätze zu holen. Bei den Senior Allgirl Elite gingen elf Konkurrenz-Teams an den Start, und das deutsche Team zog nach einer hervorragenden Routine als aktuell Drittplatzierter ins Finale ein. Fast genauso gut lief es für das Senior Coed Premier. Hier gingen insgesamt 13 Teams an den Start, und die Deutschen sind als Vierter ins Finale eingezogen. Nun heißt es heute weiter Daumen drücken. Beide Teams liegen in aussichtsreicher Position für eine Medaille, wenn die Routines reibungslos klappen.