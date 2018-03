später lesen Krefeld Sprödentalplatz: Rollerfahrerin mit Messer bedroht 2018-03-09T18:07+0100 2018-03-10T00:00+0100

Am Abend zu gestern haben zwei Männer in einer Gasse am Sprödentalplatz eine 24-jährige Rollerfahrerin gestoppt und mit einem Messer bedroht. Sie versuchten, die Krefelderin auszurauben und flüchteten.