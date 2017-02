Krefeld: Stadt baut nach 20 Jahren Parkplätze ab

Hildegard Amels wartet bis heute auf ein Antwortschreiben der Verwaltung zu den verschwundenen Stellflächen. Von Bianca Treffer

Noch bis Ende April vergangenen Jahres hatte Hildegard Amels einen kurzen Weg zu ihrem Autostellplatz. Die Seniorin wohnt mitten in der Krefelder Innenstadt und musste lediglich einige Meter gehen, um ihren Wagen zu erreichen. Das galt auch für ihren Sohn sowie für etliche Nachbarn an der Dionysiusstraße. Genau gesagt, waren es neun Autobesitzer, die die Stellfläche an der Dionysiusstraße 58 nutzten. Auf der Vorfläche der Turnhalle des Schulgebäudes an der Hubertusstraße 82, die über die Dionysiusstraße erreichbar ist, befanden sich die Parkplätze. Doch mit dem Parken ist seit dem 1. Mai 2016 Schluss. Die Anlieger bekamen im Januar 2016 allesamt ein Schreiben, in dem ihnen die Stadt Krefeld die Parkplätze aufkündigte.

Der Grund: Die ehemalige Abendrealschule wird zu einer Kita umgebaut, und damit müssen die auf dem Schulgelände angelegten Fahrradständer für das benachbarte Arndt-Gymnasium weichen. Die Fläche auf dem schulinternen Außengelände steht nicht mehr zur Verfügung, sondern ist komplett für die Kita-Kinder vorgesehen. Damit stand die Frage im Raum, wo diese Fahrradstellplätze neu angelegt werden sollten.

Das zentrale Gebäudemanagement der Stadt erinnerte sich an das Grundstück gegenüber dem Gymnasium, über das die Schüler bis dato auch ihre Abstellflächen für die Räder auf dem alten Abendrealschul-Areal erreichten. Es kam zu einer Abwägung der Bedürfnisse, bei der die Vermietung der Fläche als Autostellplätze an die Anwohner contra die Neuanlage der Fahrradstellplätze stand. Die Belange der Schüler siegten, und die Stadt kündigte im Januar vergangenen Jahres die Autostellflächen auf.

"Als das Schreiben kam, war ich natürlich nicht sehr begeistert. Ich hatte vor 20 Jahren die Initiative ergriffen und die Stadt dazu angeregt, die damals völlig verkommene Fläche in vermietbare Stellplätze umzuwandeln", berichtet Amels. Sie selber sprach die Nachbarn an und kümmerte sich für die Stadt um Mieter. Alles lief hervorragend. Vor diesem Hintergrund bat Amels die Stadt nach der Kündigung schriftlich um eine Stellungnahme mit dem Wunsch nach einem Gespräch. Doch dazu kam es laut der Anwohnerin nicht. Sie fand in ihrem Briefkasten lediglich einen Lageplan vom Fachbereich Grünflächen der Stadt Krefeld, der die neue Situation mit den Fahrradständern widerspiegelte. Ein Anschreiben gab es dazu nicht.

Die Pressestelle der Stadt hingegen erklärte auf Nachfrage, dass es zu einem Ortstermin gekommen sei, bei dem es positive Gespräche mit den Anwohnern gegeben habe. "Die betreuende Architektin war vor Ort", betont Stadtsprecher Manuel Kölker, wobei das genaue Datum der Ortsbesichtigung nicht mehr genannt werden konnte. Amels hingegen ist sehr enttäuscht über die Vorgehensweise der Stadt, die bis heute nicht auf ihr Schreiben vom 6. März 2016 geantwortet hat.

In diesem Schreiben warf Amels unter anderem die Frage auf, was mit der Fläche nach Schulschluss, an den Wochenenden und in den Ferien passieren würde. Letztendlich ist es so, dass in dieser Zeit alles leer steht. Sie fragt sich, ob es nicht eine Lösung gegeben hätte, bei der auch die Seite der Mieter ein wenig mehr Berücksichtigung hätte finden können.

Sie selber ist nur froh über die Tatsache, dass sie eine Garage an der Hubertusstraße ihr eigenen nennt und dadurch nicht in den tagtäglichen Kampf um einen Parkplatz für ihr Auto, der in der Innenstadt herrscht, treten muss. Doch dieses Glück haben alle anderen Mieter nicht.

