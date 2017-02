später lesen Gut Gemacht 4.000 Euro für den Mesuma-Treff Teilen

Geflüchtete Kinder und Jugendliche profitierten von Fördergeldern der Caritas-Kinderhilfe Aachen. Der Stiftungsfonds vergab 4.000 Euro an den "Mesuma-Treff" des Sozialdienstes katholischer Frauen in Krefeld. Mit dem Geld werde ein Treff an der Annakirche zwischen Ministranten und minderjährigen Ausländern unterstützt, in den auch Pfadfinder einbezogen seien.