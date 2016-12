später lesen In der Kufa "Die Fettlöserin" tritt in Krefeld auf Teilen

Nicole Jäger war einst die drittschwerste Frau der Welt, hat 340 Kilo gewogen und aus eigener Kraft ihr Gewicht um 170 Kilo halbiert. Anfang 2016 landete sie mit ihrem Buch "Die Fettlöserin - Eine Anatomie des Abnehmens" einen Bestseller. Jetzt kann man die 34-Jährige mit ihrem Bühnenprogramm "Ich darf das, ich bin selber dick" live erleben - am Sonntag, 15. Januar, 19 Uhr, in der Kulturfabrik. Ihre Mischung aus Selbstironie und Selbsterkenntnis, aus Gelassenheit und vehementer Direktheit kommt an. Dass sie als dicke Frau mit fast 170 Kilo Gewicht heute Menschen mit gestörtem Essverhalten berät - man glaubt es ihr sofort. Wegen ihrer eigenen Geschichte, wegen ihrer gnadenlosen Offenheit, wegen ihrer Glaubwürdigkeit.