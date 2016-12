später lesen Aus den Kitas 1 IG Metall-Senioren unterstützten Kita Remscheider Straße Teilen

An die Kinder der Kindertagesstätte Remscheider Straße ging diesmal der Erlös des 11. Skatturniers, das von den IG Metall-Senioren Krefeld-Süd in der Kantine des Gartenbauvereins Mühlefeld veranstaltet worden war. 150 Euro kamen insgesamt zusammen. Das Geld übergaben die Skatfreunde der IG Metall-Senioren jetzt an Regina Lavendel, Leiterin der Einrichtung, und Vertreter des Fördervereins der Kita. Die Kinder freuten sich sehr über die Gäste und erzählten den Spendern bei einer kleinen Adventsfeier eine Geschichte vom Nikolaus. Den Skatspielern hat der Besuch im Familienzentrum so gut gefallen, dass sie auch im kommenden Jahr weiter für den guten Zweck sammeln werden.