später lesen Aus den Kitas 2 Premiere: "Forscherlied" beim Adventsfenster in Hüls Teilen

Twittern







In der Vorweihnachtszeit öffnen sich an verschiedenen Orten in Hüls die Adventfenster. Bei diesem Brauch ist die Bevölkerung an jedem Tag zu einem anderen Haus zum besinnlichen Zusammensein eingeladen. Die Kinder und Erzieherinnen der Kindertageseinrichtung Jakob-Hüskes Straße haben für ihr Fenster am 20. Dezember ein eigens für den Anlass komponiertes "Forscherlied" angestimmt und viele Besucher mit Keksen und heißem Apfelpunsch bewirtet. Die Kita ist eine von sieben naturwissenschaftlichen Schwerpunkteinrichtungen in Krefeld. Mit dem Adventsfenster gelang es, einen Bogen zwischen forschendem Lernen und Adventszauber zu schlagen.