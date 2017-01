Die Gute Tat: Spenden fürs Kinderhospiz

Sie unterstützen die Kinder- und Jugendhospizarbeit in der Region: Mitarbeiter der Mülheimer Niederlassung von EthosEnergy haben jetzt eine Spende von 700 Euro zum Stups-Kinderzentrum der DRK-Schwesternschaft Krefeld gebracht.

Einen Teil des Geldes hat die Geschäftsführung zur Verfügung gestellt. "Wir ermöglichen es den Mitarbeitern, zum Beispiel nicht mehr benötigte Telefone gegen einen kleinen Betrag günstig zu übernehmen. Dieses Geld spenden wir", sagt Verkaufsleiterin Nadine Döhrmann.

Die restliche Summe besteht aus privaten Spenden der Mitarbeiter, die vom Konzept im Kinderzentrum überzeugt sind. Die Frau eines Mitarbeiters ist ehrenamtlich als "Familienbegleiterin" in der ambulanten Kinderhospiz-Arbeit tätig - in Anlehnung an das Symbol des Kinderzentrums (ein grüner Frosch) heißen die Ehrenamtler "Froschkönige". "Über die Erzählungen war das Netzwerk des Stups-Kinderzentrums mit stationärem Kinder- und Jugendhospiz, ambulanter Kinderhospizarbeit und den vielfältigen Unterstützungsangeboten für Familien mit kranken, schwerbehinderten oder früh geborenen Kindern bei uns im Unternehmen bekannt geworden", so ihre Kollegin Dana Theelke, die mit zu der Spenden-Übergabe nach Krefeld gekommen war.

Leiterin Nancy Gasper führte die Besucher durch das Haus, in dem neben dem Kinder- und Jugendhospiz auch eine Tagespflege und eine Kita für gesunde und behinderte oder chronisch kranke Kinder angesiedelt sind. Sie waren froh, dass die Mülheimer Mitarbeiter die Unterstützung brachten, "wir helfen nicht nur Kindern und Familien in Krefeld, sondern zu uns können auch Familien aus der Region kommen - und so weit weg ist Mülheim nicht", so Nancy Gasper.

Quelle: RP