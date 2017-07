später lesen Kg Fidele Ströpp Zum Jubiläum Ausflug in die Eifel 2017-07-04T17:27+0200 2017-07-05T00:00+0200

FISCHELN (RP) Anlässlich des Jubiläums 6 x 11 Jahre Karnevalsgesellschaft Fidele Ströpp luden die Damen der Mitglieder die Gesellschaft zu einer Tagestour ein. Und so rollte ein prall gefüllter Bus von Fischeln in Richtung Heimbach in der Eifel. Nach einem Sektfrühstück angekommen, gab es die Möglichkeit, den Luftkurort per pedes zu erkunden. Anschließend war ein Frühschoppen angerichtet, ehe es über Land weiter zum Trappistenkloster Heimbach ging. Es folgte eine kurzweilige zweistündige Schifffahrt über den Rursee mit Kaffee und Kuchen. Im Anschluss daran fuhren alle gut gelaunt zurück in die Heimat. Der ein oder andere stimmte sogar im Bus ein Liedchen an.