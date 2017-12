später lesen Krefeld Stadtverwaltung bleibt bis 29. Dezember geschlossen 2017-12-22T21:42+0100 2017-12-23T00:00+0100

Die Krefelder Stadtverwaltung bleibt zwischen Weihnachten und Neujahr in weiten Bereichen geschlossen. Die Büros sind vom 27. bis einschließlich 29. Dezember geschlossen. Nicht von dieser Regelung betroffen sind das Badezentrum Bockum, die Rheinlandhalle sowie Kultureinrichtungen einschließlich Mediothek, sie werden auch in der Woche zwischen den Feiertagen wie gewohnt öffnen. Natürlich wird auch die Feuerwehr ganz normal im Dienst sein. Ebenso die Verkehrssicherung in den Fachbereichen Tiefbau und Ordnung sowie der Winterdienst.