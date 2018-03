später lesen Übergriffe in Krefeld Stadtwerke bauen Videoüberwachung in Bussen aus FOTO: vo FOTO: vo 2018-03-25T17:42+0200 2018-03-26T00:00+0200

Die beiden Übergriffe auf Busfahrer in der vergangenen Woche bestärken die Stadtwerke Mobil in ihrer Strategie, die Videoüberwachung in Bussen und Bahnen auszubauen. "Mitte des Jahres werden wir neue Busse bekommen. Der Anteil der Busse mit Videoüberwachung liegt dann bei rund 50 Prozent", erklärte eine SWK-Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Von Jens Voss