Vor zwei Wochen wurde im Helios-Krankenhaus in Krefeld ein Mädchen geboren, das von seinen Eltern den Namen Krefelda bekommen hatte. Das Standesamt hat den Namen nun abgelehnt. Das Kind heißt jetzt anders.

In der vergangenen Woche meldeten zahlreiche Medien die Geburt eines Mädchens im Helios-Klinikum mit dem Namen Krefelda. Zu diesem Namen hatten sich die aus dem Kosovo stammenden Eltern entschieden, weil sie in der Stadt so herzlich aufgenommen worden waren.

Laut Namensrecht ist dieser Name jedoch nicht zulässig, das Standesamt musste ihn ablehnen.

Für die Eltern kein Problem, sie einigten sich schnell auf den Namen Elda.

Quelle: RP