Krefeld: Stromausfall am Abend in Teilen von Krefeld

Stromausfall am Abend in Teilen von Krefeld

Stromausfälle haben Mittwochabend eine gute Dreiviertelstunde lang Bürger, Polizei und Stadtwerke beschäftigt.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, liefen ab etwa 19.30 Uhr zahlreiche Anrufe in der Leitstelle mit Hinweisen auf Stromausfälle ein – genannt wurden die Alte Gladbacher Straße, die Gartenstraße, Lindental und Schicksbaum.

Nach Auskunft der Stadtwerke (SWK) gab es in der Umspannanlage am Frankenring eine "Sicherheitsauslösung", vergleichbar mit einer herausspringenden Sicherung in einem Privathaushalt. Davon seien 60 über das Stadtgebiet verteilte Trafostationen betroffen gewesen.

"Das ist schon relativ viel", sagte eine SWK-Sprecherin. Fachleute der Stadtwerke behoben das Problem rasch durch Umschaltungen. Nach der Ursache für die Sicherheitsauslösung wird noch gesucht.

