Krefeld: Theater-Festival will Integration fördern

Theater-Festival will Integration fördern

Nach dem fulminanten Auftakt des diesjährigen welcome!now-Festivals im Kino Primus-Palast mit dem von Ester Siegrist und Nils Rottgardt unter der Regie von Björn Leonhard produzierten Film "Die Götter müssen Klempner sein" (wir berichteten) laufen gegenwärtig die Vorbereitungen für die Hauptveranstaltung am Donnerstag, 25. Mai, auf Hochtouren. Von Mojo Mendiola

"Waren wir beim ersten Festival noch ganz auf die Bedürfnislage angesichts des akuten Flüchtlingszustroms ausgerichtet, so scheint sich die Lebenssituation der damals Zugewanderten inzwischen ein Stück weit normalisiert zu haben", erläutert Generalintendant Michael Grosse die aktuelle Konzeption. "Nach dem Willkommenheißen geht es nun um die schrittweise Integration auf den verschiedensten Ebenen. Das erlaubt uns aber auch, den Blickwinkel zu erweitern auf andere Menschen, für die man die Angebote in Sachen Integration und Inklusion ebenfalls ausbauen muss. In diesem Sinne wollen wir als Theater auch künftig über den Tellerrand schauen, welcome!now weiterentwickeln und ins Krefelder Publikum tragen."

Mitinitiator Malte Menzer freut sich, dass das Musikprogramm auf der großen Bühne des Theaters diesmal in Zusammenarbeit mit dem Jazzklub Krefeld gestaltet werden konnte. So wird das "Horst Hansen Trio" mit seinem jugendlich frischen Cross-Over-Jazz sein aktuelles CD-Album "Aufm Teppich" präsentieren und dabei auch mit dem Sänger Flo Mega und der "Jazz Swing College Band" der Musikschule gemeinsame Sache machen, ebenso mit dem Poetry-Slammer und Moderator des Abends Johannes Floehr. Außerdem dabei das "Pulsar Trio" mit der spannenden Besetzung Piano, Sitar und Schlagzeug und die junge Band "Relaén" mit der interessanten Sängerin Olivia Wendlandt. Ferner gibt es ein Wiedersehen mit Rio Reiser, dem "König von Deutschland".

Als Performance-Künstler tragen Anne Malow mit einer Versteigerung von Geschichten im Garderobenbereich und Patrick Faurot mit einer Aktion im Glasaufzug des Foyers zum Programm bei. Hinzu kommen ein Auftritt des Ensembles "Leib + Seele", ein Poetry Slam und ein Einblick in die lebhafte Krefelder Kurzfilm-Szene. Wichtiger Bestandteil ist bei aller Unterhaltung aber auch der Basar, auf dem sich Kulturschaffende und sozial Engagierte treffen, kennenlernen und möglichst zu gemeinsamen Projekten inspirieren lassen können, denn das Festival versteht sich als Impuls-Geber für eine integrative Weiterentwicklung der urbanen Gesellschaft in Krefeld.

Der Reingewinn der Veranstaltung fließt diesmal dem Flüchtlingsrat Krefeld zu.

Stadttheater Krefeld, Do. 25. Mai, 17 Uhr, Karten von € 12.- (ermäßigt) bis € 20,50 an den üblichen Vorverkaufsstellen und an der Theaterkasse unter 02151 - 80 51 25 oder www.theater-kr-mg.de

Quelle: RP