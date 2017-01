Die sibirische Tigerin Nely schaut entspannt in die Kamera: Für ein halbes Jahr lebt sie nun im Zoo in Krefeld. Im Allwetterzoo Münster, ihrem eigentlichen Zuhause, wird derweil das Außengehege umgebaut. weniger

Die sibirische Tigerin Nely schaut entspannt in die Kamera: Für ein halbes Jahr lebt sie nun im Zoo in Krefeld. Im Allwetterzoo Münster, ihrem eigentlichen Zuhause, wird derweil das Außengehege umgebaut.

Kurz nach der Ankunft in Krefeld tigert Nely in einem Gehe herum. Sie hatte es auch schon als Revier markiert, berichteten die Tierpfleger.

In dieser Transportkiste kam Nelly in Krefeld an.