Serie Radfahren: Über Uerdingen und Burg Linn bis zum Zoo

Von der mittelalterlichen Burg Linn über den Industriehafen Uerdingen, historische Park- und Gartenanlagen bis zum Krefelder Zoo ist die 30 Kilometer lange Strecke abwechslungsreich. In Linn verdient der historische Ortskern besondere Aufmerksamkeit.

1. Mit rund 5000 Pflanzenarten aus aller Welt ist der Botanische Garten ein besonderer Anziehungsort, nicht nur bei Veranstaltungen wie "Art of Eden". Neben dem Rosengarten mit etwa 150 Rosensorten sind die vielen Rhododendronarten ein Geheimtipp. Besonders sehenswert ist auch der Niederrheinische Bauerngarten, in dem die Beete traditionell geometrisch angeordnet und von kleinen Buchsbaumhecken gesäumt sind. Zu Figuren geschnittener Buchsbaum, Obst, Gemüse, Kräuter und Blumen fügen sich zu einem harmonischen Gesamtbild zusammen. Geöffnet ist der Botanische Garten vom 15. März bis zum 31. Oktober täglich zwischen 8 und 18 Uhr, in der Zeit vom 1. November bis 14. März sind die Öffnungszeiten.

2. Die befreiende Weite der niederrheinischen Landschaft lädt zum entspannten Radeln ein. "Der Weg ist das Ziel" erhält hier eine neue Erlebnisqualität und wird mit jedem Kilometer zu einer besonderen Erfahrung. Ruhe, Entspannung, Entschleunigung gehören zu den selbstverständlichen Nebeneffekten beim einsamen oder auch geselligen Fahren durch die unterschiedlichen Landschaftsformen, die von landwirtschaftlicher Nutzfläche, über Bruch- bis zu Waldgebieten reicht.

3. Uerdingen, als Heimat des ehemaligen Fußball-Bundesligisten FC Bayer legendär wie bekannt, verbindet die Lage am Rhein mit historischem Ortskern und beeindruckender Industriekulisse. An keinem anderen Ort in Krefeld wird die Rolle der Industrialisierung für eine von Wohlstand geprägte städtische Entwicklung so deutlich wie hier. Die Promenade lädt zum Flanieren ein und bietet einen Blick auf den Rhein, der hier von der 860 Meter langen Uerdinger-Rheinbrücke überspannt wird.



4. Im Zentrum des historischen Stadtteils Linn liegt der Andreasmarkt mit dem Deutschen Textilmuseum. Das Museum zeigt in Wechselausstellungen Textilien und Bekleidung aus allen Teilen der Welt von der Antike bis zur Gegenwart. Mit dem Andreasmarkt, den Museen und der Stadtmauer bilden die mit Kopfstein gepflasterten Altstadtgassen die richtige Kulisse für einen Rundgang durch den historischen Ortskern mit Cafébesuch. Jedes Jahr ist zu Pfingsten hier der historische Flachsmarkt.

5. Die mittelalterliche Burg Linn mit Vorburg, Jagdschloss und Wassergraben sowie einer heimat- und volkskundlichen Sammlung und dem angrenzenden Museum veranschaulicht die Stadtgeschichte über das Mittelalter bis in die Römerzeit. Hinter der Burg eröffnet sich eine liebevoll angelegte Parkanlage. Der vom Gartenarchitekten Maximilian Friedrich Weyhe geplante Burgpark wurde 2004 als herausragendes Beispiel in die Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas aufgenommen.

6. Der langgestreckte 28 Hektar große Park mit Teich, markanten Koniferengruppen und Blutbuchen gilt als erste Volksparkanlage Krefelds und wurde 1924 angelegt. Am Endpunkt der Anlage liegt das für den Textilfabrikanten Johannes Scheibler als Landsitz errichtete Haus Schönwasser. Es hat unter anderem durch seine Gartenterrasse mit symmetrischer Treppenanlage eine barocke Anmutung. Die dachförmig geschnittenen Platanen runden das Ensemble ab. Rund um den zentral gelegenen Weiher lädt ein langgestrecktes Wiesental zu ausgedehnten Spaziergängen ein.

7. Der familienfreundliche und attraktive Landschaftszoo Krefeld zeigt in seiner parkartigen Anlage über 1000 exotische und heimische Tiere aus 200 Arten. Im einzigen Schmetterlingsdschungel am Niederrhein ist der gesamte Lebenszyklus eines Falters vom Ei über Puppe und Raupe bis hin zum Schmetterling erlebbar. Sehenswert sind die Anlagen für Tiger und Jaguare. Ein besonderes Highlight ist auch der "Gorillagarten", eine 1200 Quadratmeter große Außenanlage für die beliebten Menschenaffen, und das angrenzende Affentropenhaus. Besondere Einblicke in das Leben der Zootiere gewähren Nachtsafaris und zahlreiche Angebote des Zooführerteams. Außerdem kann man den sanftmütigen Nashörnern ganz nahe sein. Verschiedene Aussichtsplattformen laden zum Verweilen ein und ermöglichen einen Blick über die rund 2000 Quadratmeter große Nashorn-Savanne. Der Zoo ist bekannt für seine Haltung und Zucht der bedrohten Spitzmaulnashörner.

Quelle: RP