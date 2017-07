später lesen Krefeld Unbekannter schlägt jungen Krefelder nieder 2017-07-03T17:37+0200 2017-07-04T00:00+0200

Dieses Date hatte er sich anders vorgestellt: Unvermittelt schlug ein Unbekannter am Sonntagabend einen 18-jährigen Krefelder nieder, der sich am Liesentorweg in Traar mit einer jungen Frau treffen wollte, die er zuvor im Internet kennengelernt hatte.