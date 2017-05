später lesen Gladbacher Straße Unfall fordert zwei Schwerverletzte FOTO: lothar Strücken FOTO: lothar Strücken 2017-05-02T17:53+0200 2017-05-03T00:00+0200

Bei einem Verkehrsunfall wurden gestern gegen 9.55 Uhr an der Kreuzung Anrather Straße / Gladbacher Straße eine Frau und ein Mann schwer verletzt. Die Kreuzung war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Laut Polizei stieß der Wagen der 41-Jährigen mit dem Pkw eines 52-jährigen Krefelders zusammen, ein Auto prallte gegen eine Laterne, das andere gegen eine Ampel, deren Mast daraufhin einknickte. Die Frau musste mit einem Helikopter schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Düsseldorf geflogen werden. Hinweise an die Polizei, Rufnummer 02151 6340.