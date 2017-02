Krefeld: US-Logistiker verlegt Zentrale nach Krefeld

Die US-Firma Expeditors International plant ihre NRW-Zentrale nach Krefeld zu verlegen. Die Grundsteinlegung ist für März auf dem früheren Nirosta-Parkplatz an der Oberschlesienstraße vorgesehen. Von Norbert Stirken

Die Nachricht überraschte gestern die Verantwortlichen im Krefelder Rathaus. Der Industrieimmobilienkonzern Segro preschte vor und gab bekannt, dass er für sein 30.000 Quadratmeter großes Grundstück an der Oberschlesienstraße - der frühere Nirosta-Parkplatz - einen langfristigen Mieter gefunden habe.

Das Unternehmen Expeditors International mit Sitz in Seattle habe 18.900 Quadratmeter Büro- und Lagerfläche im Segro Logistik Park Krefeld-Süd angemietet. Expeditors werde drei Halleneinheiten von 14.850 Quadratmetern plus 1450 Quadratmeter Mezzaninfläche (halbe Höhen) belegen, hinzu kämen 2500 Quadratmeter Bürofläche. Der Beginn des Mietverhältnisses sei für den 1. Oktober 2017 geplant, die Laufzeit betrage zehn Jahre mit Verlängerungsoption.

Expeditors International beschäftigt weltweit 15.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von 6,6 Milliarden US-Dollar. In der Region hat der Logistiker mehr als 100 Mitarbeiter. Ein Großteil davon arbeite im Verwaltungsbereich, berichtete Eckart Preen. Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld (WFG). Expeditors International plane, im Zuge der beabsichtigten Expansion seinen Firmensitz von Ratingen nach Krefeld zu verlagern. Das Unternehmen sei im Vorfeld der Standortentscheidung durch die Wirtschaftsförderung unter anderem in Fragen der Fachkräftegewinnung unterstützt worden, da nach der Umsiedlung auch Neueinstellungen von Arbeitskräften und Auszubildenden geplant seien, berichtete Preen.

Der Vermieter Segro sei durch die Bauverwaltung der Stadt Krefeld intensiv bei der planerischen Umsetzung des Vorhabens unterstützt worden. Die Grundsteinlegung sei bereits für Ende März in Anwesenheit von Oberbürgermeister Frank Meyer vorgesehen. Das Grundstück ist eine alte Brachfläche, die zuletzt als asphaltierter Parkplatz genutzt wurde. "Der Parkplatz gehörte ehemals zu den Edelstahlwerken Thyssen/Nirosta. Da sich die Nutzung des Geländes verändert hat, Thyssen viele Gebäude aufgab oder verkaufte und dort neue Nutzer eingezogen sind, wurde dieser Werksparkplatz nicht mehr benötigt", informierte Stadtsprecher Dirk Senger auf Anfrage unserer Redaktion.

Auf dem Gelände soll bis zum zweiten Quartal 2017 eine dreiteilige Logistikhalle mit einer Gesamtfläche von 16.000 Quadratmetern entstehen. Die Halle soll modernste Energieeffizienzstandards erfüllen und in einem ansprechenden Design entwickelt werden. Sie soll flexibel sowohl einzelnen als auch mehreren Nutzern bereitgestellt werden. Zum Kaufpreis für das Grundstück, zur Höhe der Investition und zu möglichen künftigen Mietern machte Segro auf Nachfrage unserer Redaktion keine Angaben.

Es gebe einen genehmigten Bauantrag (BA-02267/07) zur Errichtung eines Gewerbeparks bestehend aus einem Bürogebäude und neun Gewerbeeinheiten vom gleichen Antragsteller. Es handele sich am Standort um das B-Plangebiet Nummer 389. Das Bauvorhaben liege in den Baugrenzen, es seien keine Befreiungen erforderlich, berichtete der Stadtsprecher. Es werde eine Logistiklagerhalle gebaut mit drei Einheiten von 3178 Quadratmetern bis 6156 Quadratmetern Grundfläche - insgesamt 15.127 Quadratmeter - und ein dreigeschossiges Bürogebäude mit einer Grundfläche von 833 Quadratmetern und einer Nutzfläche von 2499 Quadratmetern. Ferner würden 98 Stellplätze errichtet, so Senger. Der Logistik Park Krefeld-Süd ist mit mehr als 210.000 Quadratmetern Logistikfläche voll vermietet. Zu den Bestandskunden gehören unter anderem DSV, Asics und UPS. "Die Vollvermietung mit solch renommierten Mietern unterstreicht die hohe Bedeutung des Standorts Krefeld", betonte Segro.

Quelle: RP