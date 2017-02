Die Kirche St. Clemens lädt für den 14. Februar, 20 Uhr, zu einer ganz besonderen Segensfeier ein.

Ob verheiratet oder unverheiratet, ob Pärchen oder Single: In Krefeld sind am Valentinstag, 14. Februar, Paare, Freunde und am Thema Interessierte für 20 Uhr zu einer Segensfeier in die Kirche St. Clemens (Clemensplatz 1a) eingeladen. Es geht rund um die Themen Freundschaft, Liebe und Partnerschaft. Das Brauchtum dieses Tages geht auf einen oder mehrere christliche Märtyrer namens Valentinus zurück, die das Martyrium durch Enthaupten erlitten haben sollen.

"Als gastfreundliche Kirche bieten wir eine stimmungsvolle und ungewöhnliche Alternative zum kommerziell ausgerichteten Tag. Die Mitfeiernden werden an diesem Abend mit allen Dingen versorgt, die schön sind sowie Leib, Seele, Herz und Verstand ansprechen", verspricht Gemeindereferentin Anne Hermanns-Dentges. "Wir stellen Gott, die Liebe und den Menschen in den Mittelpunkt unserer Feier", ergänzt sie lächelnd.

Das Team hinter der Gottesdienstreihe ist sich einig: Ergänzend zum traditionellen Sonntagsgottesdienst braucht es auch andere Zeiten und Formen. Genau hier setzt die "Kirche im neuen Format" an. So erstrahlt das Innere des Gotteshauses in warmen Farben. Passende Texte und Live-Musik lassen den Abend zu einem ganz besonderen Erlebnis werden. Zum Abschluss gibt es gute Gespräche, Snacks und Getränke im Kirchenraum. Klassische sowie moderne Elemente, aus dem Alltag bekannt und vertraut, werden an diesem Abend miteinander verbunden. Begleitet wird die Feier durch "imtakt - Willicher Singkreis". Die 22 Sängerinnen werden dem Gottesdienst unter Leitung von Klaus-Peter Jamin mit bekannten Ohrwürmern - mal romantisch, mal lebhaft - ein musikalisches Gesicht geben. Aufgrund der großen Resonanz wird die Segensfeier am Tag der Liebenden zum fünften Mal angeboten. Eine zeitgemäße Begegnung mit Gott, Kirche und Gemeinde ist das Ziel des "Neuen Formats", im Rahmen dessen die beiden Pfarrgemeinden Maria Frieden und Heilig Geist jenseits klassischer Pfarrgrenzen kooperieren.

Weitere Informationen unter www.kirche-im-neuen-format.de

Quelle: RP