Krefeld: Verdi-Oper spielt im Oval Office

Am Samstag hat "Ein Maskenball" Premiere im Theater. Regisseur Andreas Baesler verlegt die Handlung in die Kennedy-Ära in Amerika. Das Oval Office ist für die Bühne originalgetreu nachgebaut worden.

Es ist der 16. März 1792. Der schwedische König Gustav III. hat in der Stockholmer Oper zu einem feudalen Maskenball eingeladen. Vor den Augen der illustren Ballgäste wird er von einem Attentäter angeschossen. An den Folgen der Verletzung wird er Tage später sterben. Der historische Vorfall hat Giuseppe Verdi (1813-1901) zu einer seiner bekanntesten Opern inspiriert: "Un ballo in maschera" - "Ein Maskenball". Am Samstag hat die Oper Premiere im Krefelder Theater.

Doch die Handlung führt nicht nach Schweden und nicht ins 18. Jahrhundert. Regisseur Andreas Baesler hat sich für die Amerika-Fassung entschieden, zu der Verdi seinerzeit von Papst und Zensur genötigt worden war: Ein europäischer König, der auf der Bühne dem Attentat eines gehörnten Ehemanns erliegt - das ging gar nicht und war 1858 außerdem zu nahe an dem Mordanschlag auf den König von Neapel zwei Jahre zuvor. So etwas wollte man nicht sehen. Also bitte schön: Die Handlung sollte weit, weit weg spielen. Verdi verlegte sie nach Boston, aus König Gustav wurde Gouverneur Riccardo. Alles wurde etwas vager. Erst seit den 1930er Jahren wird auch die Stockholmer Fassung aufgeführt. In Krefeld also Amerika: "Ein bisschen näher an die Wirklichkeit gehen wir schon", sagt Operndirektor Andreas Wendholz. Genau genommen nach Washington, ins Weiße Haus. Für das Mordkomplott am (fiktiven) amerikanischen Präsidenten hat Bühnenbildner Hermann Feuchter das Oval Office originalgetreu nachgebaut. "Inklusive des Schreibtisches, den Barack Obama jetzt räumt", sagt Wendholz. Aber die Assoziationen sollen zu John F. Kennedy gehen: Ein charismatischer Politiker mit einem schillernden Privat- und Liebesleben - das liefert nun mal besten Opernstoff. "Ein Maskenball" stammt aus der produktivsten Zeit Giuseppe Verdis. Künstlerisch gehört die Oper für Generalmusikdirektor (GMD) Mihkel Kütson in die Reihe der Meistewerke "Rigoletto", "La Traviata" und "Il trovatore": "Verdi nutzt die Möglichkeiten, mit dem Orchester Stimmungen darzustellen meisterlich aus", sagt er. Das Liebesduett zwischen Amelia und Riccardo ist mit knapp zehn Minuten nicht nur das längste in Verdis Oeuvre, es ist zugleich ein Farbenspiel der Gefühle.

In der Spielzeit 1989/90 war die Oper zuletzt auf der Bühne des Zwei-Städte-Theaters zu sehen. "Wir haben das große Glück, dass wir alle Rollen aus dem Ensemble besetzen können", erklärt der GMD. Und fast alle Partien sind doppeltbesetzt. Die Premiere singen: Michael Siemon (Riccardo), Johannes Schwärsky (Renato), Izabela Matula (Amelia) und Eva Maria Günschmann (Wahrsagerin Ulrica).

Die Figur des Pagen Oscar - eigentlich eine Hosenrolle - hat Baesler zur Assistentin Miss Oscar umgedeutet, gesungen von Sophie Witte. Und die Zigeuner-Wahrsagerin Ulrika soll - Kennedy gemäß - einen kubanischen Zug haben. Kuba ist außerdem Baeslers Wahlheimat.

