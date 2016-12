Krefeld: Vom Glück in einer Lottoannahmestelle

Auch 2017 werden wieder zahlreiche Menschen Lotto spielen - die Hoffnung auf das Glück ist eben unverwüstlich. Zu Recht. Ein Besuch aus gegebenem Anlass auf den Spuren des Glücks in einer Lottoannahmestelle. Von Jens Voss

Die tollste Lotto-Geschichte, die Sabine Wierbik erzählt, hat sie von einer Mitarbeiterin gehört, die viel länger dabei ist als sie: Demnach hat ein Krefelder regelmäßig Lotto gespielt; da er öfters Nachtschicht hatte, hat ab und zu seine Frau samstags den Schein weggebracht - nur einmal nicht: Und da hatte er, man ahnt es bereits, sechs Richtige. Der Mann, so geht die Geschichte zu Ende, ließ sich schließlich scheiden. Woran man sieht: Geld macht nicht glücklich, kein Geld aber auch nicht.

Sabine Wierbik ist seit zehn Jahren Inhaberin des kleinen Papier- und Tabakwarenladens an der Ecke Uerdinger- und Grotenburgstraße, gleich gegenüber vom Zoo. Der Laden ist auch eine Lottoannahmestelle. "Der höchste Gewinn, den einer meiner Kunden hatte, belief sich auf über 80.000 Euro", berichtet sie (Geld, das natürlich nicht in der Annahmestelle ausgezahlt wird). In der Regel sind es Kleingewinne bis zehn, 15 Euro. Dennoch bleibt Lotto Inbegriff für die Hoffnung auf unverhofften Reichtum. "Wir haben viele Stammkunden; einige kommen seit Jahrzehnten und spielen immer dieselben Zahlen - teilweise Zahlen, die sie von ihren Eltern übernommen haben", sagt Wierbik. Klar: Die Chance auf sechs Richtige liegt bei eins zu 15.537.573. Je öfter man ein und dieselbe Zahl spielt, je höher ist die Chance, dass sie gewinnt. Sollte man meinen. Doch Mathematiker sorgen für Ernüchterung: Die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen bleibt bei jedem Tipp gleich groß (oder eben: klein), weil es sich um abgeschlossene Vorgänge handelt. So ist sie, die Wahrscheinlichkeitsrechnung: Manchmal ein Spaßverderber.

Andererseits: Die geringe Chance schreckt ohnehin keinen Lottospieler ab. Das ist ja das Geheimnis: Der Glaube an das Glück ist nicht mit Zahlen totzukriegen, sonst wäre Glück kein Glück, sondern eine Rechenaufgabe. Und das mit dem Pech in der Liebe ist eh Quatsch oder Propaganda von Miesepetern.

Und diese Hoffnung auf Glück wider alle Vernunft wird von allen geteilt: von den Reichen, den Armen, den Mittelreichen und den Mittelarmen. "Bei mir spielen Ärzte, Manager, Fensterputzer, alle", sagt Sabine Wierbik. Es gibt auch die, denen es ein wenig graust vor vielem Geld. "Ich hatte einmal einen Kunden, einen älteren Herrn, der kam jedes Mal und sagte: ,Gott sei Dank habe ich wieder nichts gewonnen.'" Irgendwann fragte sie ihn, warum er das sage, schließlich spiele man ja, um zu gewinnen - und er antwortete: "Dann könnte ich ja nicht mehr hier in den Laden zu Ihnen kommen und Lotto spielen." Das hat sie natürlich gefreut.

Um zu verstehen, was der Mann meint, muss man nur eine halbe Stunde in dem Laden sein. Ein Mann kommt rein und sagt an der Kasse: "Nicht mehr die Grünen bestellen. Ich darf nicht mehr. Ich muss wieder ins Krankenhaus." Kurzes betretenes Schweigen, dann gute Wünsche, eine Wolke aus Empathie steigt auf - so geht der Mann beschenkt mit etwas Mitgefühl seiner Wege. Die Grünen - das sind starke Zigarillos, erklärt Sabine Wierbik später.

Ein Vater mit zwei Kindern probt das Einkaufen; die Kinder suchen sich etwas aus; bezahlen mit eigenem Geld, es geht um Werte zwischen 40 Cent und einem Euro. Ein Junge wundert sich, dass er kein Wechselgeld zurückbekommt - und strahlt dabei. "Du hast passend bezahlt", erklärt der Vater. Tja, aber Wechselgeld bekommen ist so - groß. Eine Idylle vom Wachsen und Werden.

Andererseits: Die Sache mit dem Wechselgeld führt doch wieder zum Lotto. Geld ist eben meistens knapp und zwingt uns, es zu verdienen und zusammenzuhalten. Was würden die Kunden von Sabine Wierbik tun, wenn dieser Zwang plötzlich wegfällt, weil Geld in Hülle und Fülle da ist?

An Nummer eins in der "Ich hab einen Sechser im Lotto"-Reaktionsskala steht immer noch: "Dem Chef die Meinung geigen", berichtet sie. Danach kommen die Annehmlichkeiten des Reichseins - an Position zwei: Genießen, reich zu sein. Position drei und folgende: schönes Auto, schöne Reisen, schönes Haus.

Das ist nur in der Theorie so einfach. Viele Lottogewinner haben ihren Gewinn in kürzester Zeit ausgegeben und nichts zurückbehalten, schreibt "Jumbolotto" zu der Frage, wie man sich im Gewinnfall verhalten soll. Empfohlen wird, den Gewinn erst einmal für sich zu behalten, nicht gleich loszuprassen und sich gründlich über Geldanlagen zu informieren. Plötzlich als Normalo viel Geld zu haben, ist offenbar doch nicht so einfach - wenn man es behalten will. Dem Chef die Meinung geigen und drei Wochen später wieder arm sein wie eine Kirchenmaus, kann böse ins Auge gehen.

Freilich, in der Normalo-Welt des kleinen Ladens von Sabine Wierbik ist die Hoffnung auf den Sechser ungetrübt und glanzvoll und weit genug weg, um zu schocken. Was hier nah ist, ist menschliches Miteinander; Marktwirtschaft in seiner schönsten Form. Ein Mann gibt drei Päckchen auf und fragt besorgt, ob sie bis Weihnachten ankommen - kurzes Stutzen, kurzes Auflachen, Momente der Heiterkeit. Es duftet aufs Angenehmste nach Tabak, Sonnenlicht fällt auf Hochglanzzeitschriften von der "Landlust" bis zum "Philosophie-Magazin". Alles da, gute Worte für den weiteren Weg in den Tag inbegriffen.

Auch ohne Sechser im Lotto beginnt hier ein guter Tag.

