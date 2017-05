Die Radroute durch Krefeld ist 32 Kilometer lang. Ausgangspunkt des Rundweges ist der Stadtpark in Uerdingen. Von dort aus geht es vorbei am Elfrather See, der Mühle am Egelsberg, der Hülser Burg und dem Stadtwald zurück in die Rheinstadt Uerdingen.

FOTO: Stadt Krefeld/Fotos (7): Lammertz