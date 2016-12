Krefeld: Vor 50 Jahren - als eine Ära der Dampfloks endete

Vor 50 Jahren endete die "Verdieselung" des Reisezugverkehrs nach Kleve - die Dampfloks wurden durch Diesel-triebwagen ersetzt. Unser Autor erinnert sich daran; er hat die Phase in Fotos festgehalten - und berichtet von einem unvergess-lichen Erlebnis: eine Fahrt im Führer-stand einer dampfbetriebenen Schnellzuglok 03 074. Von Joachim Stübben (Text und Fotos)

Vor einem halben Jahrhundert, mit dem Fahrplanwechsel im Mai 1966, endete der planmäßige Betrieb mit Dampflokomotiven im Reisezugverkehr auf der Strecke Krefeld - Kempen - Kevelaer - Kleve - Kranenburg - Nijmegen. Die 60er Jahre waren die Zeit, in der jedes Jahr Hunderte Dampfloks ausgemustert und durch Diesel- und Elektrofahrzeuge abgelöst wurden. Die Dampfloks fanden auf Abstellplätzen (zum Beispiel in Hohenbudberg) ihren letzten Aufenthaltsort, bevor es zur Verschrottung ging. Bei Spaziergängen mit den Eltern im Kempener Feld und gelegentlichen Besuchen auf dem Hauptbahnhof entstanden einige - leider zu wenige - Fotos, die den damaligen Betrieb und eine teilweise versunkene Welt dokumentieren. Das Bild mit dem Schrankenwärter und der heranjagenden eleganten Schnellzugdampflok mit ihren fast zwei Meter hohen Treibrädern gehört zu meinen Lieblingsfotos. Das Bahnwärterhäuschen gibt es nicht mehr; heute schließen sich hier automatisch die Halbschranken.

Wer sich im Frühjahr 1966 auf dem Krefelder Hauptbahnhof aufhielt oder sich mit Erlaubnis der "Lokleitung" im Bahnbetriebswerk an der Dießemer Straße umschaute, konnte Vertreterinnen dreier Generationen von Reisezugdampflokomotiven antreffen: Die betagten, noch aus der Kaiserzeit stammenden Lokomotiven der Baureihe 38.10 (preußische P8), die in der Zwischenkriegszeit gebauten leichten Schnellzuglokomotiven der Baureihe 03 und die modernen Lokomotiven der Baureihe 23, von denen in den 1950er Jahren noch 105 Exemplare gebaut worden waren. Diese Lokomotiven fanden, als sie am Niederrhein nicht mehr benötigt wurden, noch einige Jahre lang anderswo Verwendung; sie wurden etwa nach Osnabrück, Emden, Bestwig und Crailsheim (Württemberg) umstationiert. Im Güterverkehr waren nach 1966 noch Dampfloks auf allen Krefeld berührenden Strecken im Einsatz. Mit dem Krefelder Dampfbetrieb verbindet sich für mich die Erinnerung an ein unvergessliches Kindheitserlebnis. Auf der Ost-West-Verbindung Duisburg - Mönchengladbach war bereits zwei Jahre zuvor der elektrische Betrieb aufgenommen worden.

Trotzdem wurden nach wie vor einzelne Reisezüge mit Dampf bespannt, denn die zwischen Krefeld und Kleve eingesetzten Loks waren eigentlich im Bw (Bahnbetriebswerk) Mönchengladbach stationiert. Und so war es mir im März oder April des Jahres 1966 vergönnt, auf dem Führerstand der Schnellzugdampflok 03 074 mitzufahren, nachdem mein Vater, wie es seine Art war, in Mönchengladbach auf dem Bahnsteig mit der Lokmannschaft Bekanntschaft geschlossen und auf diese Weise seinem 13-jährigen Sohn die Mitfahrt ermöglicht hatte. Bei schwindendem Tageslicht machte ich vor der Abfahrt noch ein Foto von Lokführer und Heizer. Der Lokführer wies mich an, mich beim Vorbeifahren an Stellwerken hinter dem Vorhang am Führerstandsfenster zu verstecken, damit er keinen Ärger bekäme. Da es sich um einen Nahverkehrszug handelte, konnte ich bei drei Unterwegshalten (Viersen, Anrath, Forsthaus) erleben, wie aus voller Fahrt heraus gebremst und dann nach kurzem planmäßigen Halt zügig, aber ohne durchdrehende Räder wieder angefahren wurde. Noch heute bin ich dem "Meister" fürs Mitnehmen dankbar.

Die linke Niederrheinstrecke bot damals abwechslungsreicheren Verkehr als heutzutage. Es fuhren auch Züge des internationalen Verkehrs: Eilzüge (manche von ihnen führten blaue niederländische Packwagen mit) von und nach Nijmegen und das Nachtschnellzugpaar D 307/308 von Amsterdam CS nach München mit Kurswagen nach Wien und Klagenfurt. Wer sich mit der Geschichte der Eisenbahn am Niederrhein beschäftigt, stößt auch auf besondere Züge. Zu nennen sind hier die zahlreichen Pilgersonderzüge nach Kevelaer; bei diesen Zügen war an der Lokfront ein großes bekränztes Kreuz befestigt. Zu erinnern ist aber auch daran, dass auch über diese Strecke die Geschichte ihren Schatten geworfen hat: Am 5. März 1940 fuhr ein Zug von Bedburg-Hau ab, mit dem 457 Patientinnen und Patienten der dortigen Heil- und Pflegeanstalten nach Süddeutschland "verlegt" wurden. Ziel der Zugfahrt war Marbach am Neckar; von dort aus wurden am 6. März die meisten Kranken und Behinderten mit "grauen Bussen" nach Grafeneck befördert, wo sie ermordet wurden. Von Krefeld aus gab es 1966 auch noch Reiseverkehr auf Strecken, die heute nur noch von Güterzügen befahren werden, nämlich auf der Strecke über Trompet und Moers nach Oberhausen (diese Züge fuhren von den Gleisen 1a und 1b ab) und auf der Strecke nach Willich (von dieser Strecke ist nur noch der Abschnitt übrig geblieben, der als Anschlussbahn zu den Edelstahlwerken dient). Eingesetzt waren auf den genannten Strecken meist Akkutriebwagen der Baureihe ETA 150 (elektrische Triebwagen, die ihren Strom aus Batterien bezogen und keine "Oberleitung" benötigten).

