Sven Ludwig: Wie das Lokalradio sich verändert

Wir sprachen mit dem neuen Chefredakteur von Welle Niederrhein über Trends beim modernen Radio, über Herausforderungen im Journalismus und die Wirtschaftlichkeit von Lokalradios.

Das Lokalradio NRW hat gerade das 25-jährige Bestehen gefeiert. Wie hat sich das Radio entwickelt?

Ludwig Das Radio ist unterm Strich deutlich professioneller geworden. Vor 25 Jahren sind die Rahmenbedingungen gesetzt worden, damit das Radio überhaupt "on air" gehen konnte; es gab noch gar nicht die Menge an qualifizierten Lokalradio-Journalisten. Das ist heute anders; heute gibt es in Redaktionen sehr gut ausgebildete Mitarbeiter.

Hat sich das Zwei-Säulen-Modell aus der Gründerzeit bewährt?

Ludwig Aus meiner Sicht ja. Es gibt nach wie vor eine Veranstaltergemeinschaft und eine Betriebsgesellschaft. In der Veranstaltergemeinschaft sind gesellschaftlich relevante Personen und Gruppen vertreten; sie repräsentieren Politik, Vereine und Verbände. Das sind Ehrenamtler, die die Entscheidungshoheit über das Programm haben. Die Betriebsgesellschaft wacht über die betriebswirtschaftliche Seite, über das Geld, mit dem das Radio betrieben wird. Wir finanzieren uns ausschließlich über Werbung. Sinn der Konstruktion war und ist, dass die journalistische Seite nicht berührt wird von der wirtschaftlichen Seite.

Ist es nicht ein Nachteil, dass in der Veranstaltergemeinschaft keine Journalisten sitzen, sondern quasi Laien? Politische Einflussnahme bekommt ja einem Programm nicht unbedingt.

Ludwig In unserem dreiköpfigen Vorstand sitzt zum Beispiel ein Journalist. Und Sachwalter der journalistischen Arbeit und Qualität ist der jeweilige Chefredakteur. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Die journalistische Arbeit wird nach allen maßgeblichen Kriterien in den Redaktionen erledigt.

Ein kritisches Stichwort aus der Gründerphase betrifft den Bürgerfunk. Kritiker sagten damals, der Bürgerfunk sei ein Quotenkiller. Wie hat sich das entwickelt?

Ludwig Der Gedanke, dass Menschen aus der Region selber Radio machen dürfen, ist und bleibt gut; dabei geht es auch um Medienkompetenzvermittlung. Bürgerfunk läuft bei uns ab 20 Uhr oder später. Natürlich klingt der Bürgerfunk ganz anders als das Programm, das wir machen. Aber da die Sendezeit nach 20 Uhr nicht zu den existenziell wichtigen Zeitfenstern gehört, hält sich die unterschiedliche Wahrnehmung in Grenzen.

Wie stehen die Lokalradios wirtschaftlich da?

Ludwig Es gab in der Anfangsphase durchaus Stimmen, die den Lokalradiosendern keine lange Überlebensdauer prophezeit haben. Doch die Sender haben sich etabliert, und schreiben größtenteils schwarze Zahlen. Wirtschaftlich sind sie also etabliert.

Sie haben ein sehr großes Verbreitungsgebiet und müssen Krefeld und den Kreis Viersen unter einen Hut bringen. Ist das ein Problem?

Ludwig Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Die Lösung heißt aus meiner Sicht, niemanden hintenüber fallen zu lassen. Natürlich wird nicht jede Nachricht jeden interessieren. Ich glaube aber, dass man über die Art und Weise, wie man berichtet, aus einem Thema ein Gesprächsthema machen kann, so dass auch ein Nettetaler zuhört, wenn etwas aus Kempen berichtet wird bzw. auch im Kreis Viersen Krefelder Themen Interesse wecken können und umgekehrt. Oft kann man zum Beispiel Themen aus Krefeld auch im Kreis Viersen abbilden. Das machen wir, wann immer es geht. Ganz wichtig ist es aus meiner Sicht, dass man den Mut haben muss, selbst Themen zu setzen und sich dafür so viel Feedback wie möglich von seinen Hörerinnen und Hörern zu holen.

Hat sich der Radiojournalismus in den letzten 25 Jahren verändert?

Ludwig Unbedingt. Modernes Radio ist Formatradio mit einem festen Sendeplan, mit umfangreich getesteten Musikplänen, mit einem System an Breaks, also Musikunterbrechungen, und Höchstlängen von Beiträgen. Die Stundenuhr ist sehr viel genauer geworden als früher. Und gerade die Musikplanung wird weiter sehr wichtig sein.

Wie lang sind die Beiträge, und gibt es einen wichtigsten Sendeplatz?

Ludwig Für Beiträge gibt es Maximallängen von 1.30 min. Früher konnten das auch mal drei Minuten oder mehr sein - das ist heute im Privatradiobereich undenkbar. Die wichtigste Sendestrecke ist die Morgensendung - das ist unsere Prime Time, in der wir mit Abstand die meisten Hörer haben; das spiegelt sich bei Welle Niederrhein unter anderem auch darin, dass wir mittlerweile zur vollen Stunde überregionale und lokale Nachrichtenthemen haben. Wir sind nicht nur dem Namen nach ein Lokalradio - gerade in heutigen Zeiten werden Themen und Informationen aus dem unmittelbaren Umfeld als besonders wichtig empfunden.

Die klassischen Medien müssen sich dem digitalen Wandel stellen und agieren neben sozialen Netzwerken wie Facebook. Ist das auch beim Radio ein Thema?

Ludwig Aber ja. Wobei ich die Hauptherausforderung nicht als radiospezifisch sehe; es ist eine allgemein journalistische. Journalisten müssen sich heute noch einmal genauer hinterfragen: Was tue ich, für wen tue ich es? Und wenn man das Phänomen der "fake news", also der Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken, sieht, so müssen wir Journalisten uns noch schärfer fragen, ob wir eine Geschichte gut recherchiert und belastbare, überzeugende Fakten haben. Und wir müssen um Vertrauen werben, den Menschen sagen, dass es uns gibt und wie wir arbeiten.

Geht es nur um Fakten? Die unter Nachrichtengesichtspunkten große Schwäche von Facebook ist auch seine große Stärke: Emotionalität. Wird sie wichtiger für Journalisten, waren wir früher zu oft kalte Nachrichtenmaschinen?

Ludwig Das kann man so sagen. Es geht sicher auch darum, Leser und Hörer noch stärker in ihrer Lebenswelt abzuholen - also bei dem, was sie begeistert, bewegt und unterhält. Die Zeiten, in denen Journalisten einsam entscheiden konnten, was für die Leute draußen wichtig zu sein hat, sind lange vorbei.

JENS VOSS FÜHRTE DAS GESPRÄCH

Quelle: RP