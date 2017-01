später lesen Krefeld Wie das Netz über den Schnee von gestern spottet FOTO: dpa, obe gfh FOTO: dpa, obe gfh Teilen

Die Wettervorhersage hat diesmal für Krefeld beeindruckend klar danebengelegen. Aus "20 Zentimeter Schnee" mit Sturm ist am Ende klassisches niederrheinisches Schmuddelwetter geworden: nasskalter Regen mit Wind. Wir haben in Krefelder Facebookgruppen Stimmen dazu gesammelt. Zugleich eine Hommage an alle nicht-gebauten Schneemänner auf grün gebliebenen Wiesen.