Krefeld: Wie heimische Tiere im Zoo überwintern

Es ist verblüffend: Der Zoo ist nicht nur für Exoten, sondern auch für viele heimische Tiere idealer Lebensraum. Rotkehlchen leben neben Schimpansen, Stare überwintern in Bambus - und Graureiher liefern sich mit Seelöwen Gefechte um Fisch. Von Julia Küppers und Sarah Zickfeld

In Zeiten der Kälte ist der Krefelder Zoo auch für viele heimische Tiere wertvoller Überlebensraum. Ein Grund: Moderne Gebäude in der Stadt sind mittlerweile so dicht und frei von Fugen und Hohlräumen, dass Tiere dort kaum noch Rückzugsorte gegen die Kälte finden. Die Wände sind gedämmt, Dächer sorgfältig verschlossen. "Der Zoo ist stolz darauf, ein Zufluchtsort für heimische Tiere darzustellen", sagt Zoosprecherin Petra Schwinn.

FOTO: Vera Gorissen/ Zoo Krefeld

Und so nisten sich im Winter viele heimische Tiere im Zoo ein - wie Rotkehlchen, Eichhörnchen, Graureiher, Star und viele weitere Vogelarten. Auch der für Deutschland untypische Alexandersittich, eine sehr anpassungsfähige Papageienart aus Australien, findet im Zoo und seiner Umgebung Unterschlupf. Erkennen kann man ihn an seinem leuchtend grünen Gefieder und dem roten Schnabel - diese Vogelart gehört mittlerweile zu den bekanntesten Neozoen in Deutschland, also zu den Tierarten, die hier durch Flucht oder Auswilderung heimisch geworden sind - weithin bekannt ist die große Sittichkolonie in Köln.

Gefüttert werden die heimischen Bewohner zwar nicht, doch trotzdem ist der Zoo eine attraktive Nahrungsquelle für sie: Sie bedienen sich an dem Restfutter, das eigentlich noch für die Zootiere vorgesehen war. Außerdem bieten Scheunendächer, Hecken und Büsche ganzjährig Deckung für die Tiere.

FOTO: Zoo Krefeld

"Früher wurden die Tiere auch aktiv gefüttert, jedoch sprach sich das besonders unter den Stockenten herum, so dass der Zoo teilweise für bis zu 300 Kilogramm Extrafutter pro Tag aufkommen musste", berichtet Schwinn. Daher hat man das Füttern eingestellt. Dennoch war und ist der Zoo eine Überlebenszone für heimische Tiere geblieben. "Der Zoo ist fast ein Stück unberührte Natur für Tiere in der Stadt."

Eine Untersuchung des Wildvogelbestandes im Krefelder Zoo aus dem Jahr 2013 ergab, dass es mindestens 36 Wildvogelarten im Zoo gibt, davon 22 brütend und 17 Kolonien des vom Aussterben bedrohten Haussperlings.

Aufmerksame Beobachter können den winterlichen Besuch auch sehen. So lebt im Affenhaus ein Rotkehlchen, das sich aufgrund des Binnenklimas dort sehr gut selbst versorgen kann. Eichhörnchen sind bei den Pinselohrschweinen zu finden. Morgens und in den frühen Abendstunden kann man im Bambushain am Zooeingang bis zu 200 Stare beobachten, die dort die Nacht verbringen. Stare sind eigentlich Zugvögel; diese Kolonie aber überwintert im Zoo, weil dort die Bedingungen das ganze Jahr über sehr gut sind.

Das Zusammenleben der Tiere verläuft dabei meist friedlich, aber nicht immer. So kann man hungrige Graureiher beobachten, die zum Beispiel Pelikane bei der Fütterung angreifen und sich harte Kämpfe um die Nahrung liefern.

So finden heimische Tiere im Zoo gute Lebensbedingungen vor. Petra Schwinn appelliert aber auch an jeden, dort, wo er es kann, Lebensbedingungen für die heimischen Tiere zu verbessern. Wer Vögeln im eigenen Garten helfen will, sollte hochwertiges Futter wie Mais, Körner und Samen kaufen. Die allseits bekannten Meisenknödel seien hingegen nicht so gut, weil das in ihnen enthaltene Fett oft ranzig sei, erläutert Schwinn. Außerdem sollte man im Herbst nicht das ganze Laub beseitigen, sondern in einer Ecke des Gartens sammeln und liegenlassen. Dadurch schaffe man wichtige Nist- und Rückzugsmöglichkeiten für Tiere.

Quelle: RP